«Lady Macbeth» — Le diable en robe bleue

Soyons fous et imaginons un instant ce qui aurait pu se passer si Emily Brontë, Anton Tchekhov, Ingmar Bergman et Alfred Hitchcock avaient pu se rencontrer afin de nous offrir une version tordue de Lady Chaterley de D. H. Lawrence… Sans doute que le résultat aurait ressemblé à ce puissant premier long métrage du metteur en scène de théâtre William Oldroyd.

Adaptation d’un roman de Nikolai Leskov, lequel a par ailleurs été adapté par Andrej Wajda en 1961 et par Valeri Todorovski en 1994, Lady Macbeth met en scène une jeune femme, Katherine (prodigieuse Florence Pugh), menant une existence malheureuse auprès de son mari deux fois plus âgé qu’elle (Paul Hilton) et son beau-père sévère (Christopher Fairbanks) dans l’Angleterre de 1865 (année de la parution du roman).



Voici l'opinion de notre critique cinéma Manon Dumais :

Après s’être éprise d’un palefrenier travaillant pour son mari, le séduisant Sebastian (Cosmo Jarvis), Katherine fait tout en son pouvoir pour vivre librement cette liaison dangereuse. Dès lors, le personnage shakespearien ayant inspiré ce récit fera quasiment figure de créature angélique en comparaison avec la femme assoiffée de passion et de vengeance que deviendra Katherine.

D’ailleurs, on regrettera assez tôt que le scénario d’Alice Birch ne soit pas exempt de quelques raccourcis psychologiques quant aux agissements de Katherine, notamment dans sa relation avec Anna (Naomi Ackie), sa bonne, aussi discrète que farouche, qu’elle manipule sans vergogne. Et que dire de cette première rencontre charnelle avec Sebastian, où la douce épouse soumise se transforme en bête de sexe alors qu’elle semblait être sur le point d’être violée ? Plutôt troublante et dérangeante, cette illustration de la notion de consentement.

Flirter avec l’horreur

Si Florence Pugh s’avère magistrale du début à la fin, parvenant presque à faire oublier à quel point Katherine peut se révéler déroutante, Paul Hilton et Christopher Fairbanks optent pour la carte grotesque, rendant encore plus abjects ces deux hommes cruels dès leur première apparition. D’une peinture de moeurs naturaliste, Lady Macbeth devient tour à tour tragicomédie contemplative et sombre tableau d’époque flirtant avec l’horreur, où l’on suit, avec autant de fascination que de répulsion, cette héritière de Lucrèce Borgia.

D’une mise en scène à la fois élégante et austère, Lady Macbeth évoque Les soeurs Brontë de Jean-Charles Tacchella par son utilisation judicieuse des bruits de la nature et Les hauts de Hurlevent d’Andrea Arnold pour la fulgurance des sentiments. Misant sur des plans fixes esthétiques et silencieux, tirant profit des décors dépouillés, William Oldroyd traduit parfaitement la solitude, l’ennui et le désarroi qu’éprouve l’héroïne prisonnière d’un monde sans pitié pour les femmes.