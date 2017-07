Madame et son fantôme

A Ghost Story est un film de maison hantée pour le moins atypique. Décédé dans un accident de voiture, un homme (Casey Affleck) revient chez lui, entièrement couvert d’un drap, où il observe en silence sa compagne (Rooney Mara), qui ne le voit pas, vivre son deuil. Pas d’effets-chocs, peu de dialogues, un rythme lent, une douce atmosphère mélancolique : bref, rien à voir avec les films de revenants maléfiques donnant la frousse aux nouveaux locataires des lieux. Et pourtant, David Lowery (Peter et Elliott le dragon) adore les films d’horreur et promet même qu’un jour il en tournera un.

« L’image d’un fantôme couvert d’un drap errant dans une maison n’est pas effrayante ; c’est charmant, étrange, triste. Je trouvais qu’il y avait un potentiel énorme dans cette image et j’ai eu envie de l’exploiter. Comme je suis un romantique, A Ghost Story implique une histoire d’amour, comme dans mes autres films », racontait le réalisateur lors de son passage à Fantasia.

Certes, le personnage central est un fantôme amoureux, mais A Ghost Story, en salle le 4 août, n’a rien à voir avec le film de Jerry Zucker mettant en vedette Patrick Swayze et Demi Moore. « Sur le plateau, on blaguait sans cesse en disant qu’on faisait un remake de Mon fantôme d’amour. Il y a même quelqu’un qui a fait jouer Unchained Melody durant le tournage pour rire. »

J’aime cette idée que le tournage d’un film ne soit pas cette machine militaire; j’aime que ce soit quelque chose d’aussi intime que de coudre deux bouts d’étoffe ensemble David Lowery

En fait, les principales sources d’inspiration sont Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures, d’Apichatpong Weerasethakul, et le cinéma de la regrettée Chantal Akerman. « Ses films ont une grande influence sur moi parce qu’ils sont toujours beaux et simples. Un jour, elle a dit quelque chose qui m’a marqué et me tient toujours à coeur : faire un film, c’est comme faire de la couture. J’aime cette idée que le tournage d’un film ne soit pas cette machine militaire ; j’aime que ce soit quelque chose d’aussi intime que de coudre deux bouts d’étoffe ensemble. »

En toute intimité

S’il reconnaît avoir eu beaucoup de plaisir à travailler pour les studios Disney lors du tournage de Peter et Elliott le dragon, David Lowery ne cache pas le sentiment libérateur qu’il a éprouvé en faisant ce film à petit budget. « Mes amis et moi l’avons fait pour nous-mêmes. Nous n’avions de comptes à rendre à personne. Nous pouvions littéralement faire ce que nous voulions. À certains égards, nous avions tout de même des restrictions : nous ne voulions pas nous ruiner ! De même, nous étions privés de la sécurité que procure une maison de production telle que Disney. Aussi libérateur que cela puisse être, c’est aussi très stressant. »

C’est d’ailleurs pour réduire le niveau de stress que Lowery, qui signe également le montage de son film, a tenu à ce que le tournage se fasse dans le plus grand secret. « Je n’avais pas envie de me faire du souci avec ce que les autres pouvaient penser de ce que j’allais tourner, du budget du film, du lieu où se ferait la première, de son rendement au box-office. Tourner en secret, c’était la meilleure façon d’y arriver. »

Que reste-t-il de nos amours ?

Alors que sa compagne poursuit son existence sans lui, le fantôme n’a d’autre choix que d’errer entre quatre murs. Perdant peu à peu la notion du temps, il n’a qu’une obsession : découvrir ce que révèle la petite note écrite de la main de sa bien-aimée que cette dernière a camouflée sous la peinture du mur. Les jours passent, et l’esprit des lieux observe de curieux phénomènes. Dès lors, cette étude sur le deuil se transforme en une réflexion sur le temps.

« Tout ce qui concerne la théorie quantique fait partie de mes intérêts périphériques. J’adore ça ! Toutefois, je ne voulais pas trop me lancer dans différentes hypothèses ni laisser croire que j’adhère à cette théorie. En fait, j’avais envie d’amener une réflexion sur le temps, sur son effet sur nous, sur nos sentiments, les événements, les choses. Autant je suis romantique, autant je suis pragmatique. Pour moi, les histoires d’amour doivent avoir une fin ; je ne crois pas que l’amour transcende le temps et la mort, voire l’espace dans ce cas-ci », explique David Lowery, qui a tenu à ce que Casey Affleck et Rooney Mara, qu’il avait dirigés dans Ensemble à jamais, reforment un couple dans A Ghost Story.

Afin d’illustrer le sentiment d’emprisonnement du fantôme, qui a pour seul autre partenaire le fantôme qu’il aperçoit dans la maison voisine, le réalisateur, influencé par Chantal Akerman, a eu l’idée d’utiliser le ratio 1,33 : 1. En post-production lui est alors venue l’idée d’arrondir les angles.

« Je l’avais déjà fait dans un court métrage ; ça me rappelle les photos des albums de mes grands-parents, les diapositives de vacances qu’on regardait chez mon oncle. Il y a un sentiment de claustrophobie inhérent au film, mais je voulais y ajouter un élément de nostalgie, de mélancolie. Je trouvais que cela était approprié au récit. »

Dans l’une des rares scènes parlées du film, dont le scénario tient sur trente pages, un homme se lance dans un long monologue sur la postérité, sur la création, sur l’écriture, sur le besoin qu’ont les romanciers de témoigner de leur époque pour les générations futures. « J’aurais pu inclure le cinéma comme mode d’expression dans son discours. Il y a certainement une partie de moi qui fait des films pour laisser une trace, mais il y a quelques années, j’en suis venu à la conclusion que mes films ne me survivraient pas si longtemps. À quelques exceptions, je ne crois pas que les spectateurs voient mes films une deuxième fois ; lorsque je fais un film, je m’applique très sérieusement pour que les spectateurs passent deux bonnes heures, vivent une expérience agréable. Je ne pense donc pas à la postérité, mais à l’immédiateté du moment. »