Au théâtre comme dans la vie, deux choses suscitent la peur : le silence et le vide. Raison pour laquelle on s’active à les fuir comme la peste ou à les meubler, souvent de nos malaises, et de notre ignorance. C’était là une des démonstrations du dramaturge Gilles Dyrek dans sa pièce à succès Venise sous la neige, égratignant au passage les moeurs théâtrales, dont les infidélités sentimentales et professionnelles.

Le compositeur Elliot Covrigaru y a vu une belle occasion d’entrer par la grande porte du cinéma, ouvrant les fenêtres de ce charmant huis clos champêtre. Le point de départ de ce divertissement repose sur une bouderie qui prendra des proportions insoupçonnées, avec un quatuor d’acteurs (peu connus, du moins en nos contrées) jouant à l’unisson cette partition suscitant rire et inconfort, preuve indiscutable de son efficacité.

La virtuosité de l’affaire tient aussi à la qualité des protagonistes, deux « théâtreux » parisiens affrontant deux « beaufs » provinciaux, belle métaphore de cette tension sociale typiquement française. On peut même dire que plus le torchon brûle, plus les protagonistes s’enfoncent dans les mensonges, le tout premier étant de croire que Patricia (solide Juliette Arnaud) puisse être une étrangère étant donné qu’elle n’a pas dit un mot depuis son arrivée chez Jean-Luc (Arthur Jugnot, digne rejeton rigolo de son père Gérard) et Nathalie (Élodie Fontan, hilarante sans effort). L’actrice est accompagnée de son conjoint Christophe (Olivier Sitruk dans la position ingrate du souffre-douleur), un dramaturge fauché, convaincu que Jean-Luc, un ami qu’il avait perdu de vue, pourra financer sa prochaine pièce. Or, depuis qu’elle a découvert les duperies de Christophe, Patricia multiplie les mensonges auprès de leurs hôtes : elle viendrait de la Chouvénie, parlerait trois mots de français, et porterait encore les stigmates de l’éclatement de l’Ex-Yougoslavie ! S’amorce alors une guerre de tranchées qui n’épargnera personne.

Ces amusantes petites pièces garantissant la rentabilité des théâtres privés permettent aussi au cinéma français de renouer avec le succès (dans ce registre, Le prénom représente encore le sommet à dépasser), même si on s’ennuie parfois des dialogues acidulés de Michel Audiard, ou du regard impertinent de Coline Serreau sur les dérives de notre temps. Rien de tout cela dans Venise sous la neige, un titre qui met en évidence la trivialité parfaitement assumée de cette charmante farce sur les artifices des gens de théâtre lorsqu’ils sont ailleurs que sur scène, et l’ignorance heureuse d’un couple enseveli sous l’inutile acheté en solde.

Malgré quelques tentatives de maquillage pour masquer le caractère daté de la pièce (les références à l’Ex-Yougoslavie frappaient sûrement plus l’imagination au moment de la création en 2003), ce divertissement de bonne tenue et riche en mots d’esprit se déploie dans une concision digne des meilleures pitreries de Francis Veber. Sur le boulevard du rire, certains se dirigent vers des pays imaginaires, et d’autres, comme Elliot Covrigaru, vers les bonnes sources d’inspiration.