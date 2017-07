Vingt-et-un films en lice à la Mostra de Venise

Cette année, la Mostra a choisi d’accueillir cinq réalisateurs américains, les plus nombreux dans la course au Lion d’or.

Au total, 21 films seront en compétition à la Mostra de Venise où, du 30 août au 9 septembre, seront présents cinq cinéastes américains, dont George Clooney, le Mexicain Guillermo Del Toro, le Français Robert Guédiguian et le Britannique Andrew Haigh.

Cette 74e édition du plus vieux festival de cinéma au monde a fait le plein de stars hollywoodiennes : Matt Damon, Julianne Moore, Jennifer Lawrence, Michelle Pfeiffer et Ethan Hawke, entre autres, sont en effet attendus sur le tapis rouge du célèbre Lido, ont ainsi annoncé jeudi ses organisateurs au cours d’une conférence de presse à Rome.

Les monstres sacrés Robert Redford et Jane Fonda seront quant à eux présents le 1er septembre pour recevoir un Lion d’or pour l’ensemble de leur carrière.

« Nous sommes à 97 % satisfaits parce qu’à l’exception de deux ou trois films, nous sommes parvenus à avoir toutes les oeuvres que nous voulions », s’est félicité Alberto Barbera, directeur artistique du festival, soulignant que les films seraient tous projetés en première mondiale.

Considérée depuis quelques années comme l’antichambre des Oscar — plusieurs films présentés à Venise ayant décroché la statuette dans la foulée —, la Mostra a choisi d’accueillir cinq réalisateurs américains, les plus nombreux dans la course au Lion d’or.

Parmi eux, Alexander Payne aura l’honneur d’ouvrir le bal le 30 août avec Downsizing, oeuvre de science-fiction dans lequel un couple (Matt Damon et Kristen Wiig) se voit offrir la possibilité de rapetisser pour accéder à un monde de richesses auquel il n’aurait jamais pu prétendre.

Grand habitué de la lagune, l’Américain George Clooney viendra y présenter son nouvel opus, Suburbicon, dans lequel les festivaliers retrouveront Matt Damon, cette fois aux côtés de Julianne Moore.

Darren Aronofsky (Black Swan, Noé) concourra avec son septième long métrage, Mother, et une distribution costaude, Jennifer Lawrence, Javier Bardem et Michelle Pfeiffer.

Paul Schrader et son First Reformed, avec Ethan Hawke, et le documentariste Frederick Wiseman, qui proposera une immersion de trois heures dans la bibliothèque de New York avec Ex-Libris, compléteront l’équipe à la bannière étoilée.

La réalité virtuelle en plus

Également en lice pour le trophée, deux Français, Robert Guédiguian avec La villa, un film tourné dans les calanques de Marseille — un de ses meilleurs films selon Alberto Barbera —, et Xavier Legrand avec Jusqu’à la garde, une histoire de violences domestiques, avec Léa Drucker. Le Franco-Tunisien Abdellatif Kechiche (La vie d’Adèle) viendra quant à lui avec le très attendu Mektoub, my Love, premier volet de ce qui devrait être une trilogie.

L’Italie sur ses terres sera présente en force avec quatre représentants : Paolo Virzi (The Leisure Seeker), les frères Manetti (Ammore e Malavita), Sebastiano Riso (Una Famiglia, avec Patrick Bruel) et Andrea Pallaoro (Hannah, avec une Charlotte Rampling quasiment seule à l’écran).

Andrew Haigh avec Lean on Pete, et Martin McDonagh avec Three Billboards Outside Ebbing, Missouri seront en lice pour la Grande-Bretagne, tandis que le Mexicain Guillermo Del Toro (Hellboy, Le labyrinthe de Pan) aura la charge de concourir pour l’Amérique latine avec The Shape of Water.

Très attendus également, Human Flow, du célèbre plasticien et dissident chinois Ai Weiwei, film consacré aux phénomènes migratoires dans le monde, et Angels Wear White, de sa compatriote Vivian Qu.

Déjà sacré à Venise en 2009 avec Lebanon, l’Israëlien Samuel Maoz tentera de décrocher un deuxième Lion d’or avec Foxtrot, qui est aussi son deuxième long métrage de fiction.

The Third Murder (Sandome No Satsujin), du Japonais Koreeda Hirokazu, L’insulte, du Libanais Ziad Doueri, et Sweet Country, de l’Australien Warwick Thornton, compléteront la sélection officielle.

Le Britannique Stephen Frears viendra présenter hors compétition son plus récent film, Victoria Abdul, avec Judi Dench, et l’Américain William Friedkin un documentaire consacré à un sujet qu’il connaît bien, l’exorcisme.

Nouveauté cette année, une section compétitive sera dédiée à la réalité virtuelle.