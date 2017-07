«Tokyo Idols» – Les petites filles modèles

Elles sont âgées de 10 à 19 ans. Elles portent des costumes d’écolière froufroutants. Elles chantent d’une voix enfantine de la pop sucrée. Au Japon, on les appelle les « idoles » et on n’en compte pas moins de 10 000. Leurs fans : des hommes célibataires de tous âges qui consacrent leur vie à les suivre en tournée. Le plus grand bonheur de ces admirateurs : serrer longuement la main de leur idole après le spectacle. Rappelons qu’il y a quelques décennies, la poignée de main était considérée comme un geste à caractère sexuel au pays du Soleil levant.

Afin de comprendre ce phénomène troublant, lequel génère des revenus astronomiques, la réalisatrice Kyoko Miyake traque patiemment ces adolescentes et leurs admirateurs dans leur intimité et lors de divers événements sans porter de jugement. Très tôt, le portrait qu’elle esquisse s’avère on ne peut plus pathétique et choquant. De fait, Tokyo Idols met en scène des hommes qui, derrière leur impossibilité à vivre une relation d’égal à égal avec une femme, cachent peut-être des attirances pédophiles. Comment ne pas tiquer en entendant un trentenaire avouer candidement que si l’un de ses groupes préférés était composé de fillettes de plus de 10 ans, il ne s’y intéresserait pas ?

Au cours des entretiens, on ne cessera de répéter que ces hommes ne vont jamais au-delà de la poignée de main et de l’égoportrait avec l’objet de leurs rêves. On répétera aussi que ces jeunes filles sont consentantes : tout ce qu’elles désirent, c’est de passer du statut d’idole à celui de pop star. En attendant, elles traitent leurs fans, dont plusieurs pourraient être leur père ou leur grand-père, aux petits oignons en partageant leur vie sur différents réseaux sociaux.

Par ailleurs, on accuse encore trop facilement les réseaux sociaux de provoquer l’isolement de ces hommes, leur incapacité à communiquer avec autrui, leur manque d’ambition professionnelle. Or, le phénomène des idoles existait bien avant Facebook puisque Kyoko Miyake suit Rio, aspirante chanteuse de 19 ans au talent limité (comme toutes celles que l’on voit dans Tokyo Idols), au 45e concours annuel d’idoles. Qu’est-ce qui peut bien conditionner ces milliers d’adolescentes à vouloir plaire à tout prix aux hommes en adoptant des poses et des accoutrements de poupées ?

Hélas ! Plusieurs questions sont laissées sans réponse dans ce documentaire où l’on s’attarde trop aux spectacles médiocres, aux propos niais et aux échanges chastes entre les deux camps. Du côté des commentateurs de ce phénomène socioculturel, on trouve assez peu de points de vue divergents. À l’exception d’une journaliste qui soulève des questions sur l’éducation, sur l’image de la femme, sur la sexualité, la plupart s’intéressent à son aspect économique, allant même jusqu’à comparer l’engouement pour les idoles à l’émergence du mouvement punk dans une Angleterre ravagée par la crise. En résulte un documentaire qui effleure plus qu’il analyse son sujet pour le moins fascinant.

V.O., s.-t.f. : Cinémathèque québécoise.

V.O., s.-t.a. : Cinéma du Parc.