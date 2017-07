La griffe Villeneuve sur le prochain James Bond?

Photo: Chris Pizello / Invision / Associated Press

Il s’appelle Villeneuve. Denis Villeneuve. Et il pourrait bien réaliser le prochain James Bond. Le réalisateur québécois, dont le Blade Runner 2049 sortira cet automne, fait en effet partie de la — courte — liste des réalisateurs pressentis pour diriger le prochain opus de l’agent 007. C’est du moins ce qu’avançaient mercredi les magazines spécialisés Deadline et Variety, qui placent le réalisateur français Yann Demange (’71) en tête du peloton, suivi de près par Villeneuve et le Britannique David Mackenzie (Comancheria). Le nom de Christopher Nolan (Dunkerque) aurait aussi été évoqué. Plus tôt cette semaine, Daniel Craig a laissé entendre qu’il serait prêt à reprendre le costume de l’agent secret pour cette 25e mouture, lui qui avait pourtant juré ne plus vouloir s’y coller.