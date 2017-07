«Game of Death»: trois Québécois revisitent «Jumanji» en version film d’horreur

Sans le succès de leur websérie La chienne, il y a fort à parier que Sébastien Landry et Laurence Baz Morais n’auraient jamais pu trouver le financement pour leur long métrage Game of Death, qui existe aussi sous la forme d’une websérie de huit épisodes. De fait, après que le tandem eut remporté le prix de la meilleure réalisation au Web Fest de Marseille en 2014, la boîte de production et de diffusion française Rockzeline lui a lancé une invitation.

En compagnie de Pierre-Alexandre Bouchard, des productions La Guérilla, les deux scénaristes-réalisateurs se sont envolés pour la France afin de rencontrer l’équipe de Rockzeline, qui voulait savoir s’ils avaient tous deux un projet de plus grande envergure.

L’invitation ne pouvait se refuser puisque, on ne se le cachera pas, le financement de films de genre au Québec n’est pas ce qu’il y a de plus facile à obtenir.

« Dans les institutions, on se dit qu’on est déjà une niche en étant du cinéma francophone, donc il faut privilégier le film le plus populaire possible. Faire un film de genre, c’est faire un film de niche dans une niche. Et ça, je pense que ça fait peur aux institutions. On le voit bien quand on pense à Turbo Kid de RKSS, à Game of Death. Sur les plateformes numériques, le genre a explosé ; c’est donc bien que les séries s’y retrouvent. C’est le temps pour les institutions de nous suivre, ou de nous y amener, ou au moins d’être sur la même longueur d’onde que nous », croit Pierre-Alexandre Bouchard.

« Je vois une renaissance ; je pense qu’on est dans un nouveau genre de films de genre. On n’a qu’à penser à ce qui se passe avec des films comme It Follows, 24. Il y a de la place pour faire des films de genre, le public veut en voir. On a tout pour en faire au Québec, sauf de l’argent. J’ai hâte que le cinéma québécois devienne inclusif pour tout. J’imagine que ça va changer : Izabel Grondin a enfin reçu une subvention pour Les oubliés après 20 ans ; il y a aussi Origami de Patrick Demers qui sort à l’automne », rappelle Sébastien Landry.

Vive la France !

De retour au Québec, Sébastien Landry et Laurence Baz Morais ont cogité pendant des semaines sur une idée de film. « On savait qu’on voulait faire quelque chose avec des jeunes parce qu’on connaît bien la jeunesse ; dans le passé, on a fait beaucoup de choses, de vidéoclips, avec des jeunes. L’univers du jeu vidéo nous est venu comme une seconde nature parce qu’on capote là-dessus. On a donc mixé les deux », se rappelle Sébastien Landry.

« L’idée, c’était de faire la version horreur de Jumanji, d’explorer ce qui arrive quand un jeu devient réel », résume Laurence Baz Morais. Une fois le concept trouvé, ils ont alors fait appel à Édouard Bond, scénariste de La chienne. Quand la version française du scénario a été terminée, est entré en scène le producteur Philip Kalin-Hajdu, qui non seulement a procédé à la traduction et à l’adaptation du scénario, mais qui a fait en sorte de modifier certaines scènes afin de ne pas faire éclater le budget.

Conçu d’abord comme un long métrage, Game of Death, qui voyage d’un festival à l’autre mais n’a toujours pas de date de sortie en salle, est disponible depuis le printemps dernier sur la nouvelle chaîne de streaming française Blackpills.

« L’ADN de Blackpills, c’est la série courte. On faisait figure d’extraterrestres avec notre projet. On a toujours cru et toujours insisté pour dire que Game of Death pouvait vivre en version long métrage dans les festivals. D’avoir gagné ça a permis à Blackpills, qui était d’abord réfractaire, de se rendre compte que c’est de la bonne promo et que les formats, c’est fait pour bouger et exploser », explique Pierre-Alexandre Bouchard.

Mourir ou tuer ?

Lancé à SXSW, Game of Death y a créé l’émoi. « Personne n’a perdu connaissance, mais une personne est sortie de la salle parce qu’il y avait trop de sang — 143 litres ! » lance fièrement Sébastien Landry.

De fait, ce n’est pas l’hémoglobine qui manque dans ce film où sept jeunes réunis dans un chalet doivent choisir entre le suicide ou le meurtre, tel que l’exige un mystérieux jeu qu’ils ont trouvé par hasard, sinon leur tête éclatera comme dans Scanners de David Cronenberg. Et dire que Landry et Morais, qui ont fait appel aux Blood Brothers et à Rémy Couture pour les effets spéciaux, ne sont pas des mordus de l’horreur…

« Quand on fait des choses, on aime y aller à fond, admet Sébastien Landry. Quand on s’est dit qu’on allait faire un film d’horreur, on s’est dit qu’on irait à l’extrême. C’est pour ça qu’il y a beaucoup de sang. On n’est pas issus du film d’horreur, mais La chienne nous a ouvert la porte au monde du genre. »

« La nuance qui est importante à faire : on n’est pas issus de ce milieu-là, mais on a toujours aimé le film de genre, le film d’horreur. Mais on n’a pas toujours baigné là-dedans comme RKSS », ajoute Laurence Baz Morais.

Alors que le récit progresse et que les personnages choisissent leur camp afin de mettre fin à ce jeu qui exige que 24 personnes soient tuées, les réalisateurs se sont plu à jouer avec les ratios, à intégrer des snapchats improvisés par les acteurs et à emprunter à l’imagerie du jeu vidéo. « De cette façon, on rappelle qu’on est dans un univers qui n’existe pas », explique Laurence Baz Morais.

Malgré cet aspect ludique, les deux réalisateurs ont tenu à donner à leur film, porté par la bande sonore de Julien Mineau, un aspect naturaliste. « On s’est toujours dit que ce n’était pas juste Jumanji à la rencontre de Natural Born Killers. C’est aussi ancré dans le monde de Kids de Larry Clark. En fait, c’est le feeling des films de Clark et de Harmony Korine sans jugement », conclut Philip Kalin-Hajdu.