Claude Rich, mort d’un seigneur à la voix impénétrable

Le comédien Claude Rich est mort jeudi soir, à 88 ans, des suites d’une longue maladie, à son domicile francilien. Avec sa voix voilée, ses cheveux blonds souvent en bataille, Rich a traversé 80 films et une cinquantaine de pièces. Souvent second rôle, il avait été gentiment moqué pour son sourire inextinguible qui lui avait permis d’endosser des rôles de séducteur ou de benêt.

Si son visage reste attaché à des films populaires, comme Lestontons flingueurs, Oscar ou Lesouper, Rich compte aussi dans sa filmographie des Renoir (Le caporal épinglé), Truffaut (La mariée était en noir) ou Scola (Concurrence déloyale). C’est dans l’ombre des stars qu’il aura rayonné, chez à peu près tout le monde, de Mocky à Tavernier, de Chabrol à Chabat, de Molinaro à Christian-Jaque.

Né à Strasbourg, Rich est orphelin de père à cinq ans. La situation financière de sa mère n’est pas reluisante. Dévote, elle voit pour son fils un destin de curé de campagne. Il devra très tôt gagner sa vie et devient employé de banque. La passion du jeu le pousse à démissionner pour faire du cabaret, puis passer le concours du Conservatoire d’art dramatique. Il intègre une promotion restée dans les annales comme la « bande de l’escalier » (Belmondo, Marielle, Rochefort…).

Rich quitte le Conservatoire en 1953 pour débuter sur les planches. Sa carrière, qui sera faite de va-et-vient entre scène et plateau, s’oriente franchement vers le cinéma dans les années 1960. Il multiplie alors les rôles, qu’il rend légers par son ton ironique, parfois affecté, face à Louis de Funès ou avec la troupe de Georges Lautner pour les Tontons flingueurs. « Les gens m’appellent dans la rue en me disant “Antoine, Antoine”… racontait-il au micro d’i-Télé 40 ans plus tard. Tous les jeunes qui m’abordent comme ça savent le texte par coeur. Alors c’est drôle. Car quand on a fait ce film, c’était un peu un film B, on s’amusait, mais on ne savait pas que ça deviendrait un film culte. »

Un de ses plus grands rôles, il le doit à Alain Resnais dans Je t’aime, je t’aime, en 1968, sidérant film déconstruit sur la biographie d’un homme qui, employé de bureau, rate son suicide et se voit offrir la possibilité d’être le cobaye d’un voyage dans le temps. La machine se dérègle et le film livre son personnage à la mélancolie des fragments décousus de son passé, en particulier une histoire d’amour. Resnais avait préféré Claude Rich à Maurice Ronet.

Pour Libération, en 2003 Rich se souvenait de ce rôle qui resta pour lui une date fondamentale, bien que le film, sélectionné à Cannes en 1968, ne fut pas projeté pour les raisons que l’on sait : « Resnais m’a téléphoné pour me proposer le scénario, que j’ai trouvé admirable. Mais il m’a prévenu que, la plupart du temps, je ne serais pas à l’image, puisque le film serait tourné en caméra subjective. “On ne verra que votre reflet dans les miroirs ou sur les vitres”, m’a-t-il dit. J’ai accepté même si je trouvais ça dommage pour moi [rires], mais peut-être pas pour le film. Puis, deux semaines avant le tournage, Resnais me dit : “Il y a encore un problème, Claude. Si vous êtes tout à fait contre, je le comprendrais, mais je ne pourrai pas faire autrement. Finalement, vous serez tout le temps à l’image, au centre de l’image.” »

Aisance

Son regard toujours perdu dans d’insondables rêveries, cette manière de ne pas tout à fait être là ou y croire, Rich les tient d’un spleen qui ne le quitte que lorsqu’il peut jouer, lui que la vie concrète ennuie. Il a régulièrement parlé dans les interviews de son catholicisme, lui qui connaît une première crise mystique à huit ans, puis à dix-huit. « J’aime les hommes de foi, brûlés par une passion : mon héros dans l’adolescence, c’était le père Charles de Foucauld, un ancien débauché qui se réforme et s’accomplit dans la prière au fin fond du Sahara. »

Dans les années 1970, il multiplie les occasions de monter sur les planches, à la Comédie-Française pour un Lorenzaccio mis en scène par Franco Zeffirelli ou un Périclès, prince de Tyr de Shakespeare par Roger Planchon à Nanterre. Il écrit des pièces, comme Un habit pour l’hiver ou Une chambre sur la Dordogne, qui sera mise en scène en 1987 par Jorge Lavelli. Son aisance d’aristo un peu vieille France et son autorité ironique le conduisent à interpréter souvent de « grands hommes ».

Au théâtre, il compose un mémorable Talleyrand en mots d’esprit et bagout dans Lesouper (en 1989, puis à l’écran en 1993 — il recevra un César pour le rôle), il joue Althusser, marxiste devenu fou au point d’étrangler sa femme dans Le caïman (2005), Mazarin dans le Diable rouge (2008). À la télé, il a aussi interprété Léon Blum (2000), Galilée (2005) ou Voltaire (2007). Et a traversé une pelletée de films historiques, du capitaine Conan au colonel Chabert.

Sa prestation, en 2002, dans Astérix et Obélix : mission Cléopâtre de Chabat lui permet de rajeunir son fan-club. En 2012, il est face à Bacri, dont il joue le père hautain dans Cherchez Hortense de Pascal Bonitzer. Le cinéaste, joint par Libération, se souvient : « C’est un acteur de la plus grande classe, tel un Michel Bouquet ou un Michael Lonsdale. Il était d’une grande subtilité de jeu, capable de se montrer hautain tout en gardant un charme qui l’empêchait d’être antipathique. J’ai aimé le mystère qu’il apportait à son personnage. »

Lauréat d’un César d’honneur en 2002, Claude Rich, qui se disait finalement « heureux » sur le tard, avait aussi présidé les Molières, où il avait dénoncé certains arrangements dans les nominations. Il n’en recevra aucun.

Il était marié avec la comédienne Catherine Rich, avec qui il a eu deux filles, Delphine et Natalie.