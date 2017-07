Bruno Dumont a fini par découvrir les vertus du rire, une chose sur laquelle personne n’aurait parié tant le cinéaste fut longtemps reconnu pour son austérité, de La vie de Jésus à Camille Claudel 1915. Après la surprise provoquée par P’tit Quinquin, il renoue avec la fantaisie policière, encore située dans le nord de la France, cette fois en 1910, trimballant plusieurs stars à sa suite. Au milieu de ce joli capharnaüm de situations rocambolesques et absurdes, mélangeant lévitation, inceste et cannibalisme, se dessine une curieuse lutte des classes ainsi qu’une description sans pitié de deux mondes se regardant en chiens de faïence. La manière s’avère toujours aussi déstabilisante, et malgré le rire, chez Dumont, c’est à prendre ou à laisser.



Ma Loute ★★★ France/Allemagne, 2016, 122 min. Comédie de Bruno Dumont. Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tesdeschi, Brandon Lavieville.