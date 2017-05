Netflix appelle les festivals de cinéma à «changer»

Séoul — Un haut responsable de Netflix a appelé lundi les festivals de cinéma au changement alors qu’une polémique a éclaté à Cannes sur le modèle de diffusion du géant de la vidéo en ligne.

Netflix a deux films en compétition à Cannes (Okja, de Bong Joon-ho, et The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach) et une politique qui veut que ses films soient diffusés en ligne le même jour que leur sortie en salles.

En France, la réglementation impose un délai de trois ans après la sortie en salles avant qu’un film soit disponible sur une plateforme. Netflix a refusé de s’engager à distribuer ses deux films en compétition dans les salles françaises.

Devant la polémique, les organisateurs du Festival de Cannes ont modifié le règlement pour 2018, imposant une sortie dans les salles françaises pour tout film concourant en compétition. Ce qui exclut potentiellement le géant américain du streaming des festivals futurs.

Le directeur des contenus de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré à Séoul que Cannes devrait se conformer à sa mission première qui est de « célébrer les arts » sans tenir compte des plateformes.

« Historiquement, de nombreux films arrivent au Festival de Cannes sans aucune distribution », a-t-il dit lors d’une conférence de presse organisée pour présenter Okja avant sa première sur la Croisette.

Ce projet de 50 millions de dollars, avec Tilda Swinton, sera distribué dans les salles sud-coréennes, américaines et britanniques, mais ne sera disponible que sur Netflix dans le reste du monde.

Reed Hastings, le patron de Netflix, avait réagi sur son compte Facebook en s’en prenant à « l’ordre établi [qui] serre les rangs contre nous ». Il visait « les exploitants qui veulent nous empêcher d’être en compétition à Cannes ».

Aux yeux de M. Sarandos, les festivals de cinéma serontcontraints de s’adapter, car de plus en plus de films sont disponibles ailleurs que dans les salles. « Les spectateurs changent, du coup la distribution change, du coup les festivals [...] vont vraisemblablement changer. » À l’avenir, nombre de bons films pourraient « arriver [à Cannes] de manière différente », a-t-il dit.

M. Bong, le réalisateur sud-coréen d’Okja, estime qu’il pourrait s’agir d’une difficulté temporaire, le temps pour l’industrie du cinéma de s’adapter à la nouvelle technologie. Il souligne que la télévision n’a pas tué le cinéma.

« J’ai vu récemment un film français des années 1960 dans lequel un personnage se lamentait sur le fait que “le cinéma était condamné à cause de la télévision”, mais regardez ce qu’il se passe maintenant, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, les gens regardent les films en salle, ou sur Blu-ray, par des téléchargements légaux ou Netflix. Cela fait partie d’un combat pour trouver les meilleures manières de cohabiter. »