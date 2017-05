Le Cannes de Suzanne Clément et Gabriel Arcand

Photo: Michaël Monnier Le Devoir

Parmi les 70 personnalités invitées à témoigner de leurs impressions cannoises au 70e anniversaire du Festival de Cannes, outre des actrices comme Anouk Aimée, Victoria Abril, Monica Bellucci, le cinéaste Pedro Almodóvar et compagnie, on retrouve les interprètes québécois Gabriel Arcand et Suzanne Clément. « Mon premier souvenir, c’est nos visages fatigués et heureux quand on a présenté J’ai tué ma mère [de Xavier Dolan en 2009]. Le rêve fou de Xavier est devenu réalité. Il a produit, écrit, réalisé et joué dans son premier long métrage à 20 ans et il est à Cannes. » L’actrice a également commenté sa course pour obtenir en 2012 le prix d’interprétation dans la section Un certain regard pour Laurence Anyways. Gabriel Arcand a évoqué qu’en 2012, vivant à Marseille, il avait pris l’autobus pour voir son frère Denys qui présentait son film La maudite galette à la Semaine de la critique : « Je me souviens d’avoir eu des conversations avec des garçons de café qui connaissaient le cinéma sud-américain ou du Moyen-Orient bien mieux que moi », raconte-t-il à propos de son baptême de Croisette.