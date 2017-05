«Larguées»: une comédie à l’emporte-pièce

Renvoyée de son boulot, larguée par son petit ami (Michael Randall), une trentenaire immature et égoïste (Amy Schumer) force sa mère un peu coincée (Goldie Hawn) à l’accompagner dans un tout-compris en Équateur. Leur voyage ne sera pas de tout repos puisque toutes deux seront bientôt enlevées par les sbires d’un dangereux criminel (Oscar Jaenada).



Il est bien dommage que le scénario de cette comédie réalisée à l’emporte-pièce par Jonathan Levine (50/50, Zombie malgré lui), qu’on a connu plus inspiré, ait été confié à Katie Dippold (Un duo d’enfer) plutôt qu’à Amy Schumer, qui avait signé celui d’Un cas désespéré, où il y avait un peu plus de chair sur l’os. Certes, ce n’est pas aussi lamentable que Sexy et en cavale d’Anne Fletcher, mais un grand nombre de situations loufoques sont exploitées jusqu’à plus soif.



Toutefois, Amy Schumer et Goldie Hawn, cette dernière de retour au grand écran après 15 ans d’absence, s’y prêtent avec une telle grâce, une telle énergie et une telle bonne humeur que l’on finit par rire à gorge déployée malgré soi. Leur prêtent main-forte l’infatigable Ike Barinholtz (Morgan de la série The Mindy Project) en fils à maman et l’hilarante Joan Cusack dans un rôle muet.

Larguées (V.F. de Snatched) ★★ États-Unis, 2017, 90 minutes. Comédie de Jonathan Levine. Avec Amy Schumer, Goldie Hawn, Randall Park, Ike Barinholtz, Wanda Sykes, Joan Cusack.