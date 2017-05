Éverard dans tous ses états

Les documentaires de Carl Leblanc (dont certains ont été coréalisés par Luc Cyr) abordent l’histoire sur un ton souvent personnel et intimiste, insufflant beaucoup d’émotion sans pour autant faire le sacrifice de la rigueur. Ses incursions dans les remous du XXe siècle, comme L’otage (sur l’enlèvement du diplomate anglais James Richard Cross par le FLQ) ou Le coeur d’Auschwitz (sur des survivantes de ce camp de concentration) en révèlent toujours leur grande part d’humanité.

Il s’avance un peu plus loin dans son histoire personnelle avec Le commun des mortels, que l’on pourrait assimiler à un hommage à son père, Éverard Leblanc, ainsi qu’à une lecture à voix haute du journal intime du cinéaste. C’est cela, et plus encore. Car ce vieil homme originaire de la Gaspésie porte en lui les marques d’un siècle fou, le XXe, dont il a connu les fureurs et les bienfaits, armé de sa seule détermination, car il ne pouvait compter sur ses diplômes, sauf celui de boucher obtenu au tournant de la quarantaine.

Tout ce qu’il a fait avant et après aurait pu complètement tomber dans l’oubli, lui qui n’a laissé ni lettres, ni livres, ni grands discours, comme le souligne l’ancien premier ministre Lucien Bouchard, convié, comme d’autres personnalités, à commenter le parcours de cet emblématique Canadien français né en 1924. Enfant issu d’une famille nombreuse plongée dans la crise de 1929, victime des politiques insensées de la colonisation sur des terres hostiles à la prospérité, enfilade de boulots ingrats (dont cuisinier dans un camp de bûcherons) avant de devenir colporteur, puis commerçant-épicier emporté par une autre crise, celle du début des années 1980 : ce fut la vie d’Éverard. Et elle ne ressemble en rien à celle de René Lévesque, un autre enfant de la Gaspésie, à celle de Charles Aznavour ou à celle de Fidel Castro, tous nés au même moment, mais dont l’existence fut bruyante et tumultueuse.

Ces parallèles, étonnants, deviennent des bornes chronologiques soulignant la marche du monde et l’impact de ses pas sur cet homme simple finement analysé par des gens aussi inspirés que le sociologue Gérard Bouchard, l’historien Éric Bédard ou le regretté psychanalyste Guy Corneau, qui reconnaît en Éverard le silence étouffant de son propre père. Alors que le cinéaste a cru un temps que cette histoire ne méritait pas tant d’attention, il s’est ravisé de belle manière en célébrant au passage la splendeur des paysages gaspésiens, grâce à la complicité du directeur photo Alex Margineanu, là où son père s’est solidement ancré. Le contraste est d’ailleurs frappant lorsque la caméra pénètre, comme sur la pointe des pieds, dans la résidence pour aînés qui sera celle du dernier souffle de ce héros anonyme.

Non seulement Éverard était l’un des nôtres, mais, à travers lui, c’est toute l’histoire du Québec, du Canada français, qui semble inscrite dans sa chair, son sourire espiègle, ses discours pudiques et ses secrets (dont ceux liés à la confrérie des Chevaliers de Colomb que son fils essaie, en vain, de lui soutirer !).

Ce documentaire remarquable, véritable plaidoyer pour une mémoire vivante et vibrante de notre coin de pays, marqué aussi par l’angoisse de la mort des êtres chers, offre un semblant d’éternité à celui qui se voyait, à tort, comme le commun des mortels.

