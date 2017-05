Emily Dickinson: l’histoire d’une passion (V.F. de A Quiet Passion)

Cinéaste de l’intime, du feutré, Terence Davies sait déceler les plus grands tourments derrière le moindre frémissement. Attiré par les personnages vivant davantage en eux-mêmes que parmi leurs semblables, il trouve en Emily Dickinson une héroïne idéale. Au moyen d’une mise en scène sobrement évocatrice, Davies montre comment l’univers physique de la poète s’est rétréci au fur et à mesure qu’elle s’est consacrée à son art. Croyante mais pleine de doutes qu’elle exprimait volontiers, Emily Dickinson revendiquait son indépendance d’esprit à une époque de corsets et de carcans. Dans le rôle-titre, Cynthia Nixon est à cet égard formidable, son regard brillant d’une intelligence et d’une sensibilité en avance sur leur temps. En proie à la redite, le film cherche hélas son rythme, entre lenteur et langueur. Pour les cinéphiles patients, il y a, cela étant, ample matière à réflexion, à émotion.



Emily Dickinson: l’histoire d’une passion ★★★ 1/2 États-Unis, 2016, 126 minutes. Drame biographique de Terence Davies. Avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Keith Carradine.