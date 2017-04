Bruce Springsteen et Tom Hanks rendent hommage à Jonathan Demme

29 avril 2017Brooke Lefferts - Associated Press

Bruce Springsteen et Tom Hanks ont rendu hommage, vendredi soir, au défunt réalisateur Jonathan Demme, qui les avait réunis pour le film oscarisé «Philadelphie».

Bruce Springsteen et Tom Hanks ont rendu hommage, vendredi soir, au défunt réalisateur Jonathan Demme, qui les avait réunis pour le film oscarisé Philadelphie (Philadelphia).

Le réalisateur lauréat d’un Oscar pour le film Le silence des agneaux (Silence of the Lambs) est décédé mercredi des suites d’un cancer.

La vedette rock Bruce Springsteen, qui a remporté un Oscar pour la meilleure chanson originale, Streets of Philadelphia, a parlé du réalisateur comme d’une « inspiration ».

« Que Dieu bénisse » Jonathan Demme, a ajouté l’acteur Tom Hanks qui incarnait le rôle principal dans le film et qui a été récompensé d’un Oscar pour celui-ci.

Hanks jouait le rôle d’intervieweur pendant cet événement d’une heure et a questionné Springsteen sur sa vie et le début de sa carrière.

L’acteur souvent fait appel au public pour qu’il complète les paroles des célèbres chansons Rosalita et Growin’Up.

La discussion a tourné autour de l’autobiographie du chanteur, intitulée Born to Run, comme l’une de ses chansons.

Il a parlé des difficultés auxquelles il s’est heurté au début de sa carrière, alors qu’il offrait des concerts partout où il le pouvait. Lui et les membres de son groupe n’ont pas payé leurs impôts et ont évité d’acquitter de leurs factures pendant des années, alors lorsqu’ils ont commencé à faire de l’argent, ils ont dû dépenser beaucoup pour rembourser leurs dettes et utiliser les services d’avocats.

« Dans les années 1980, je crois que j’avais environ 20 000 $ US à mon nom — ce qui semblait beaucoup d’argent dans la vingtaine — mais quand tu as 30 ans et que tu fais ça pendant un bout… », a-t-il dit en riant.

« Mais la plupart des débuts de carrière sont en désordre. Lorsque tu fais carrière en musique, les cartes sont pour l’industrie et contre les musiciens », a-t-il ajouté.

Tom Hanks a terminé la soirée en remerciant le rockeur, connu sous le surnom « The Boss ». « Vous nous rendez heureux que nous soyons nés aux États-Unis et vous nous ferez toujours regarder les filles dans leurs vêtements d’été », a-t-il affirmé.

« Ce que vous avez fait — c’est ce qui est encore plus spécial pour nous tous — c’est que vous nous avez fait participer à quelque chose de plus grand que nous tous », a-t-il ajouté.

Parmi les personnes qui ont assisté à l’événement, il y avait la fille de l’ex-président Barack Obama, Malia, l’animatrice Gayle King et la femme de Hanks, Rita Wilson.