La tirelire aux trois petits cochons

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

Le premier avait cartonné, le second a continué sur la même lancée. Les 3 p’tits cochons 2 a remporté jeudi le prix Guichet d’or décerné aux artisans du film ayant obtenu les meilleures recettes. Les lauréats du prix, le réalisateur Jean-François Pouliot et les scénaristes Pierre Lamothe et Claude Lalonde, étaient accompagnés pour l’occasion d’une partie de la distribution (de gauche à droite) : Guillaume Lemay-Thivierge, Paul Doucet, Isabel Richer et Patrice Robitaille.