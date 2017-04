«Dalida», pour quelques albums de plus

Il y a trente ans cette année, la chanteuse Dalida s’enlevait la vie, laissant derrière elle une courte note, une kyrielle de succès, et surtout une légende. Arrive au cinéma, juste à temps pour ce funeste anniversaire, un drame biographique consacré à l’idole tragique. On le dit tout de go, il se dégage plus d’opportunisme que de cinéma de ce mélo emphatique.

Bambino, Paroles, paroles, Pour ne pas vivre seul, Laissez-moi danser, Je suis malade, Besame mucho, Gigi l’amoroso et, bien sûr, Il venait d’avoir 18 ans : nommez la chanson et il y a fort à parier qu’elle est entendue presque intégralement dans le film Dalida.

Ainsi se succède, entre deux amours malheureuses, une suite de montages musicaux — des vidéoclips, en somme — où l’image illustre, voire explicite, chaque chanson. Systématique, le procédé a tôt fait de lasser, en plus de mettre en évidence un manque flagrant d’imagination.



Aller voir Dalida ou non? La réponse de François Lévesque.



Les décennies 1960 et 1970 sont évoquées avec une authenticité appréciable, et plusieurs costumes de scène célèbres sont reproduits avec une précision qui plaira aux fétichistes. Hélas, Lisa Azuelos, réalisatrice de la comédie de moeurs LOL (et d’un remake américain dont on ignorait l’existence), filme de manière esthétisante les décors dûment kitsch que le très doué directeur artistique Émile Ghigo (L’enfer de Chabrol, Laissez-passer de Tavernier) a créés pour elle.

À la base, le scénario qu’Azuelos a écrit avec la participation d’Orlando, frère cadet et ancien gérant de la défunte, n’aide en rien le film. Appuyé, larmoyant, le récit a autant de profondeur qu’un article de Paris Match.

Psychologie à trois sous

On peine à imaginer qu’Iolanda Gigliotti, alias Dalida, n’a pas travaillé comme une damnée pour se hisser au sommet. Il lui a tout de même fallu, forcément, ne serait-ce qu’une once d’ambition. Une qualité qu’on cherche en vain dans un film qui la dépeint comme un être passif modelé par les hommes de son entourage, ou encore comme une victime du sort, avec tous ces amants suicidés dans son sillage.

N’y avait-il pas justement là un « pattern » intéressant à explorer ? Trop compliqué, sans doute, le film préférant s’en tenir à de la psychologie à trois sous. Et ces dialogues !

« Je veux cuisiner pour mon mari, être mère, être une femme normale », de plaider Dalida à son premier époux et Pygmalion, Lucien Morisse, qui lui répond : « Toutes les femmes normales rêvent d’être comme toi. » Ce à quoi elle rétorque : « Moi, je rêve d’être comme elles. »

On veut bien mais, est-ce la mièvrerie des répliques, est-ce le jeu affecté des acteurs, on n’y croit pas une seule seconde. Le reste est à l’avenant : superficiel et démonstratif. Comme s’il suffisait de faire étalage de sanglots pour expliquer le mal de vivre…

Hagiographique, le film est paradoxalement, à terme, dénué d’un réel désir de comprendre la femme qu’il prétend célébrer.