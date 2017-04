Il y a trente ans cette année, la chanteuse Dalida s’enlevait la vie, laissant derrière elle une courte note, une kyrielle de succès et, surtout, une légende. Arrive, juste à temps pour ce funeste anniversaire, ce drame biographique consacré à l’idole tragique. On le dit tout de go, il se dégage plus d’opportunisme que de cinéma de ce mélo emphatique, dans lequel se succèdent, entre deux amours malheureuses, une suite de montages musicaux — des vidéoclips — où l’image explicite chaque chanson. Systématique, le procédé a tôt fait de lasser. Si la reconstitution sonne juste, il en va autrement de l’action. Joué de manière affectée, ce récit larmoyant et « autorisé » a autant de profondeur qu’un article de Paris Match. Et ces dialogues ! Hagiographique, le film est paradoxalement dénué d’un réel désir de comprendre la femme qu’il prétend célébrer.

Dalida ★ 1/2 Drame biographique de Lisa Azuelos. Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, Alessandro Borghi, Patrick Timsit, Vincent Perez, Nicolas Duvauchelle, Niels Schneider. France, 2017, 124 minutes.