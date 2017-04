Il n’y a pas critique de la société roumaine plus exigeant, plus impitoyable et plus inspiré que Cristian Mungiu. Il y injectait jadis un peu d’humour (Occident), mais ses derniers films en sont dépourvus. Sinon, ils fourmillent de personnages énigmatiques et retors, de récits chargés d’énigmes et de surprises, le tout porté par de brillantes idées de mise en scène, sans artifices inutiles. Après les avortements clandestins (4 mois, 3 semaines et 2 jours) et les exorcismes funestes (Au-delà des collines), il nous plonge dans le déchirant dilemme moral d’un médecin voyant s’effondrer ses ambitions pour sa fille, agressée à la veille d’examens importants pour l’obtention d’une bourse d’études en Angleterre. L’incident provoque un cataclysme à l’échelle de ce microcosme, révélant les failles d’une société désenchantée et désabusée devant la corruption. Une démonstration d’une limpidité exemplaire et d’une force cinématographique étonnante.

Graduation (V.F. : Baccalauréat) ★★★★ 1/2 Roumanie-France-Belgique, 2016, 127 min. Drame de Cristian Mungiu. Avec Adrian Titieni, Maria-Victoria Dragus, Lia Bugnar, Malina Manovici.