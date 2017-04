Jeff Goldblum sera de retour dans le nouveau film «Le monde jurassique»

Los Angeles — Jeff Goldblum fera partie du nouveau film Le monde jurassique (Jurassic World). L’acteur retrouvera son rôle du docteur Ian Malcolm dans la suite du Monde jurassique qui doit sortir le 22 juin 2018, selon le Hollywood Reporter. Jeff Goldblum a interprété un mathématicien dans les deux premières moutures de la série de films, soit en 1993 dans Le parc jurassique et en 1997 dans Le monde perdu : Jurassic Park. Les acteurs Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront aussi de retour. Le dernier film avait rapporté 1,6 milliard $US à travers le monde en 2015, derrière la suite de La guerre des étoiles.