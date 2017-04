Le réalisateur du «Silence des agneaux» et de «Philadelphie» n’est plus

Lauréat de l’Oscar de la meilleure réalisation pour son terrifiant Le silence des agneaux, le cinéaste Jonathan Demme est décédé à son domicile de Long Island mercredi matin. Il aurait succombé à un cancer de l’œsophage. Âgé de 73 ans, Jonathan Demme jouissait d’une réputation enviable dans l’industrie, alternant depuis des décennies fictions et documentaires, souvent au parfum musical.

Surtout connu pour l’adaptation à succès du roman de Thomas Harris Le silence des agneaux, dernier film en date à avoir remporté les Oscar du meilleur long métrage, de la meilleure réalisation, du meilleur scénario et des meilleures interprétations féminine et masculine (Jodie Foster et Anthony Hopkins), Jonathan Demme s’est également illustré avec le drame judiciaire Philadelphie, première production hollywoodienne dotée de vedettes abordant de front la question du sida. Philadelphie valut à Tom Hanks son premier Oscar, un an avant celui reçu pour Forrest Gump.

Parmi ses plus belles réussites, on retiendra par ailleurs le documentaire musical Stop Making Sense, consacré au groupe Talking Heads, dont la célèbre critique Pauline Kael écrivit qu’il était « proche de la perfection ». Autre documentaire musical, Neil Young : Heart of Gold, portant sur la légende musicale canadienne, un ami proche de Demme, compte également parmi ses plus beaux succès.

En fiction, on signalera également Le mariage de Rachel, drame psychologique mâtiné de comédie noire dans lequel Anne Hathaway, en ex-toxicomane, règle ses comptes avec une famille plus dysfonctionnelle qu’il n’y paraît. Plébiscité lors de sa sortie, ce film mettait en évidence, sans que le réalisateur insiste ou explicite l’enjeu, son désir de célébrer le métissage culturel.

Plus de détails suivront.