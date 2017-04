Les images d’un peuple interdit

Du 24 au 30 avril, la Cinémathèque québécoise ouvre ses portes à la cinématographie catalane. Cette fenêtre sur cette région d’Espagne qui affiche depuis longtemps des velléités d’indépendance a été conçue par Jerry White, professeur en études européennes à l’Université Dalhousie en Nouvelle-Écosse.

Parmi les onze films de ce cycle Cinéastes catalans, quatre sont signés Venture Pons, que le professeur qualifie, de son bureau à Halifax, de « Denys Arcand du cinéma catalan », très connu sur la scène internationale, mais en plus prolifique, avec près de 30 films en 40 ans de carrière. Il compte aussi plusieurs passages au Festival des films du monde, et a connu un grand succès commercial à Montréal avec Le comment et le pourquoi (1995). Une bonne raison pour lui téléphoner à Cadaqués, un petit village de Catalogne où il tournait Miss Dali, avec en vedette les actrices anglaises Siân Phillips et Claire Bloom.

Flatté par tant d’intérêt (« Il a bien choisi, ce Jerry White ! »), il avoue ne pas le connaître et s’informe de ses compétences. Au moment de lui souligner qu’il s’intéresse à la langue et à la culture des petites nations comme l’Irlande, le Québec, l’Islande et la Catalogne, Venture Pons semble piqué au vif : « Petites ? Pas du tout ! La culture catalane est à la mesure de la culture hollandaise, danoise, suédoise ou norvégienne. » Qu’on se le tienne pour dit !

Fierté catalane

Cette sympathique indignation révèle une fierté propre à tous les Catalans. Jerry White, désireux de faire découvrir ce magnifique coin du monde qu’il visite régulièrement, est tout de même conscient que ce cinéma n’est pas très connu des cinéphiles d’ici — contrairement à la grande popularité touristique de Barcelone. « Pourtant, les points communs avec le cinéma québécois sont nombreux : une longue tradition documentaire, même si la Catalogne n’a jamais eu l’équivalent de l’ONF, une esthétique imprégnée de réalisme, et beaucoup de films populaires destinés au marché local. » Sur ce dernier point, une différence fondamentale : peu de comédies, « mais une énorme production de films d’horreur et un événement incontournable pour le célébrer, le Stiges Film Festival, le plus important de Catalogne ».

Les choix de Jerry White témoignent de la diversité de ce cinéma, dont celui de Venture Pons. Ocana, an Intermittent Portrait (1978), porté par certains thèmes audacieux pour l’époque, dont l’homosexualité, allait le propulser sur la scène internationale, célébrant le début de la fin de la censure imposée par le régime fasciste qui étouffait toute l’Espagne. Virus of Fear (2015), Caresses (1998) et The Great Gato (2003) complètent ce coup de chapeau à ce cinéaste qui tient aussi à souligner les points communs entre la Catalogne et le Québec : « Nos deux peuples sont des îles au milieu d’un océan : vous anglo-saxon et nous espagnol. En plus, nous sommes pris avec une monarchie, sûrement la chose la plus inutile au monde ! »

Double dimension

Guidé par un esprit d’éclectisme (d’où le clin d’oeil à Isabel Coixet avec Learning to Drive [2014], elle dont la carrière se conjugue aussi bien en anglais qu’en catalan), Jerry White tenait aussi à insuffler une dimension à la fois historique et politique à ce cycle. Quoi de mieux que le thème de l’immigration… Le phénomène ne date pas d’hier, comme l’expose La peau brûlée (1967), de Josep Maria Forn, sur l’arrivée d’immigrants en provenance de l’Andalousie, « ce qui témoigne depuis longtemps de l’attrait pour la prospérité économique de la Catalogne », précise Jerry White. Et le métissage se fait toujours plus grand, et plus actuel, comme en témoigne le documentaire La Plaga (2013), de Neus Ballús, chassé-croisé de personnages, dont certains sont originaires de Moldavie et des Philippines.

Jerry White sera présent lors de quelques projections, et s’exprimera peut-être en catalan, déployant beaucoup d’efforts pour le maîtriser « malgré un vocabulaire imprécis et un accent assez prononcé ». Une initiative à laquelle Venture Pons ne peut qu’applaudir, car c’est pour lui la langue d’un peuple qui « aspire toujours à l’indépendance et la liberté ». « C’est aussi ce qui dicte ma vie et ma carrière », affirme le fier cinéaste de 71 ans.