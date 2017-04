La Filmoteca de Catalunya, tout sauf une auberge espagnole

Les cinémathèques sont la mémoire du septième art, et leur histoire se confond avec celle de leur pays. À l’heure des mutations qui touchent l’industrie du cinéma, comment tirent-elles leur épingle du jeu ? Dans le cadre d’un périple européen, et avant de revenir à la Cinémathèque québécoise, Le Devoir a visité les coulisses de trois institutions qui partagent des objectifs communs, mais évoluent dans des contextes différents. Troisième arrêt sur image : la Filmoteca de Catalunya, nouvelle adresse.

Il suffit d’assister à quelques projections publiques de la Filmoteca de Catalunya pour constater à quel point toutes les faunes cinéphiliques se ressemblent. À Barcelone, dans son nouvel écrin blanc inauguré en 2010, on croise aussi bien des jeunes rivés à leur téléphone que des intellos le nez collé à leur livre et, comme il s’en trouve parfois à Montréal ou Toronto, quelques ronfleurs égarés. L’un d’eux s’en donnait d’ailleurs à coeur joie pendant la projection d’un film d’Eugène Green, cinéaste français d’origine américaine qui faisait l’objet d’une rétrospective lors du passage du Devoir.

L’anecdote fait sourire Esteve Riambau, directeur de la Filmoteca nommé au moment où l’institution inaugurait ses locaux modernes et spacieux, s’exprimant dans un français aussi délicieux que son collègue portugais José Manuel Costa. « Vous savez, dans chaque cinémathèque, il y a toujours un usual suspect », dit celui qui n’a jamais cessé d’enseigner le cinéma, même depuis sa nomination. Notre défi, c’est de rejoindre un public qui va au-delà des habitués. Mon ancien collègue de la Cinémathèque française Serge Toubiana me disait : “Il faut faire la guerre aux cheveux blancs !” Et ce, même si nous en avons ! »

Nouveau lieu, nouveaux publics

Cette bataille, la Filmoteca de Catalunya la mène avec des équipements dernier cri, deux salles confortables situées sous la place piétonne devant l’édifice, un sympathique café toujours bondé, et des prix d’entrée défiant toute concurrence (3 à 4 euros par séance). La relocalisation a d’ailleurs apporté un second souffle à l’institution qui, à sa fondation dans les années 1950, fut d’abord une succursale de la Cinémathèque d’Espagne, création du régime fasciste du général Franco. Même si le pays n’a rien d’une fédération depuis le retour à la démocratie, la culture fait partie des compétences régionales, permettant à la Filmoteca de s’épanouir, au diapason de la Catalogne.

Josep Maria Català Domènech, professeur en communication audiovisuelle à l’Université autonome de Barcelone, se souvient de l’ancienne adresse. « C’était un vieux cinéma qui n’arrivait même plus à cacher sa décrépitude, dit-il sans nostalgie. Le nouvel édifice a réussi à donner une meilleure place à la Filmoteca dans le paysage culturel de la ville, sans compter que l’équipe actuelle en a fait un lieu beaucoup moins élitiste. » Mais pour celui qui est en contact quotidien avec des étudiants bien branchés sur « les DVD, les Blu-ray et Internet », « c’est difficile de les convaincre de voir des films sur grand écran ».

Voilà une autre bataille qui préoccupe Esteve Riambau, qui va jusqu’à affirmer : « La génération des 20-30 ans, nous l’avons perdue. » Ce n’est toutefois pas une raison pour se croiser les bras, alors il multiplie les collaborations avec les autres institutions culturelles (comme Le Pavillon de la musique, dont la beauté donne le tournis), invitant aussi les grands noms du cinéma (surtout européens) à venir à la rencontre du public. Celui-ci répond souvent présent, comme lors de la présentation de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, dans le cadre d’une rétrospective consacrée récemment à l’actrice et cinéaste Maria de Medeiros. « Elle était convaincue qu’il n’y aurait personne, car il ne s’agit pas d’un film rare ou confidentiel, et elle s’est retrouvée devant 250 spectateurs », raconte le directeur avec fierté.

Gardien d’un cinéma pas tout à fait national

En plus de sa mission d’éducation, une cinémathèque doit aussi se faire la gardienne des films produits sur son territoire, nation ou pas… Tout comme la Cinémathèque québécoise, la Filmoteca représente la mémoire d’un peuple, mais celui-ci fait partie d’un ensemble politique qui ne le reconnaît pas toujours ainsi. Un cinéaste catalan peut très bien choisir de confier son film à Madrid — à moins d’avoir obtenu des fonds du gouvernement catalan —, mais les lignes directrices sont de plus en plus claires.

« Les cinéastes vivent au présent, un peu dans l’avenir, mais n’ont pas toujours la conscience du passé, du patrimoine : c’est notre rôle », dit Esteve Riambau. Il regrette d’ailleurs que certains aient une fascination béate pour le numérique (« C’est bien pour la diffusion, quant à la conservation… »), mais ne s’ennuie pas du temps où les producteurs envoyaient à la Filmoteca leurs pires copies ! À ce chapitre, sur le plan légal, les choses ont bien changé, le matériel reçu étant approprié… et de bonne qualité. « Mais je lutte encore, concède le directeur, pour l’obligation de consacrer 1 % du budget de chaque film à sa conservation. À quoi ça sert d’en produire autant s’ils sont peu ou mal conservés ? » La question est pertinente, et pas seulement pour le cinéma catalan.