Hostiles et armés (V.F. de Free Fire)

En 1976, dans un entrepôt désaffecté de Boston, une bande disparate de criminels s’entretue à qui mieux mieux après qu’une vente d’armes eut mal tourné. Construit sur un canevas judicieusement minimaliste, ce récit de gangsters en huis clos multiplie les actions rocambolesques. À la mise en scène, Ben Wheatley déploie une virtuosité technique épatante — et justifiée dans un contexte conçu expressément pour accommoder les morceaux de bravoure. Doué pour l’étrangeté et doté d’un talent considérable, ce membre illustre de la nouvelle garde du cinéma britannique a habitué ses admirateurs à des mélanges hardis de genres et d’influences, offrant non pas des pastiches, mais des oeuvres iconoclastes et fascinantes. Dénué de ces envolées déroutantes qui rendent habituellement les films de Wheatley si uniques, Hostiles et armés constitue un opus mineur, mais malgré tout réjouissant.

