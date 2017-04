Colossal (V.O. et V.F.)

Forcée de retourner dans son patelin, une trentenaire à la dérive constate, médusée, qu’un monstre géant apparaît à Séoul chaque fois qu’elle visite le parc qu’elle fréquentait enfant. Voilà qui donne un sens nouveau à l’auguste concept du « retour du refoulé ». Compte tenu de la foncière disparité des composantes de son film qui oscille entre comédie, drame et science-fiction, la manière dont le cinéaste espagnol Nacho Vigalondo maintient la cohésion de l’ensemble est franchement impressionnante. Aussi ludique qu’il puisse paraître de prime abord, son scénario aborde des enjeux importants, comme l’alcoolisme, la dépression et les mécanismes insidieux de la violence conjugale. À terme, Colossal s’impose comme le portrait original, et teinté d’humour, d’une jeune femme qui se cherche et se trouve. Avec un peu d’aide d’une grosse bibitte.

