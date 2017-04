«Colossal»: le retour du refoulé

Certains souvenirs sont tellement pénibles que leur simple évocation provoque détresse et chamboulements. Alors, on les bloque, puis la vie suit son cours. Or, voilà, plus on réprime une chose et plus on l’exacerbe : le déni a un prix. Mais qu’arriverait-il si, justement, ce refus de reconnaître l’existence d’un traumatisme donnait naissance non pas à une névrose, mais à un monstre en chair et en os ? C’est l’improbable réalité à laquelle doit faire face l’héroïne de Colossal, un audacieux hybride cinématographique.

Gloria, la mi-trentaine (Anne Hathaway), est passée maître dans l’art de ne prendre aucune responsabilité. Perpétuellement entre deux emplois, elle mène une existence insouciante à New York aux crochets de son fiancé (Dan Stevens). Lequel, après un lendemain de veille de trop, la vire de son condo. Pour Gloria, c’est un retour à la case départ, dans son patelin en banlieue de nulle part.

Le fond du baril — d’alcool — n’est pas loin lorsqu’elle tombe par hasard sur Oscar (Jason Sudeikis), un ami d’enfance qui a repris le bar de son paternel. Et Oscar de lui offrir un boulot de serveuse, et Gloria de lier amitié, et plus si affinités, avec une paire de clients diversement cabossés (Austin Stowell et Tim Blake Nelson). Malgré les apparences, tous ne sont pas nécessairement bien intentionnés.

Tandis qu’Oscar l’aide à meubler la maison vide que lui ont laissée ses parents, Gloria tente de faire le point pour la première fois. Irrésistiblement attirée par un parc qu’elle fréquentait naguère, elle essaie de se rappeler…

Jusque-là, Colossal oscille entre comédie et drame. Très justes, très réalistes, les dialogues distillent un humour cassant qui empêche le récit de verser dans le mélo ou l’apitoiement. Puis survient, non pas une rupture de ton, mais de genre.

Ainsi, pendant ce temps, à Séoul… un monstre géant met la population en émoi avec ses apparitions localisées. Médusée, Gloria constate, en étudiant les gestes de la créature, que cette dernière imite ses moindres faits et gestes lorsqu’elle se trouve dans le parc. On pourra y voir une incarnation physique du fameux « retour du refoulé ». À cet égard, Colossal est plus proche d’un film comme Le Babadook, avec la schizophrénie d’une mère prenant corps et terrorisant le fils de celle-ci, que de Godzilla ou King Kong.

Ligne directrice

Compte tenu de la foncière disparité des composantes de son film, la manière dont le réalisateur et scénariste espagnol Nacho Vigalondo maintient la cohésion de l’ensemble est franchement impressionnante.

De facture sobre, ce qui amplifie la démesure du volet « monstre géant », Colossal affiche une palette terne qui s’égaie à mesure que Gloria reprend du poil de la bête — sans mauvais jeu de mots. La réalisation proprement dite demeure au service des interprètes, excellents, et jamais d’elle-même.

Sans doute cette absence d’esbroufe technique — et la proposition était propice aux débordements — découle-t-elle de la confiance, justifiée en l’occurrence, de Vigalondo en son scénario.

Un scénario qui, aussi ludique qu’il puisse paraître de prime abord, aborde des enjeux importants, comme l’alcoolisme, la dépression et les mécanismes insidieux de la violence conjugale.

En protagoniste qui sait, dans son for intérieur, qu’elle a trop longtemps reporté le moment d’affronter ses démons, Anne Hathaway montre qu’il n’y a guère de limites à son registre hors des productions hollywoodiennes paresseuses dont elle s’est trop souvent contentée. Elle livre ici une interprétation riche et nuancée, à la hauteur de la partition.

Car, à terme, Colossal est exactement cela : un film qui trace le portrait original, et teinté d’humour, d’une jeune femme qui se cherche et se trouve. Avec un peu d’aide d’une grosse bibitte.