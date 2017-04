«Cézanne et moi» – Nous nous sommes tant aimés

Les contrastes étaient aussi frappants qu’innombrables entre Émile Zola et Paul Cézanne : origines familiales, conditions sociales, moyens d’expressions artistiques, habiletés mondaines et amoureuses… Rarement a-t-on vu duo si mal accordé, et pourtant, pendant près de 30 ans, l’auteur de Germinal et le peintre des Baigneuses se sont mutuellement soutenus… et tapés royalement sur les nerfs. Le premier affichait souvent une allure timorée, tandis que le second ne manquait jamais d’énergie pour provoquer un esclandre ou pourfendre les bourgeois, devenus au fil de ses succès littéraires les nouveaux amis de Zola.

Dans Cézanne et moi, Danièle Thompson dissèque cette osmose et les raisons de sa brutale interruption. La cinéaste délaisse ici sa petite musique parisienne et espiègle inspirée de ses contemporains (Décalage horaire, Le code a changé, Fauteuils d’orchestre), se tournant vers le passé, mais avec le même raffinement. Et comme pour ne pas céder aux diktats de la bio pontifiante, l’habile scénariste bouscule (un peu) la chronologie des événements.

Après la publication de L’oeuvre, en 1886, Cézanne (insolent et vibrant Guillaume Gallienne) se rend chez son vieil ami Zola (Guillaume Canet, retenu et ombrageux) pour régler ses comptes, se reconnaissant dans ce roman aux allures de livre de souvenirs décrivant les artistes, et surtout les peintres, sous un jour quelque peu détestable. Cet affrontement dont l’intensité ira grandissant se présente comme une suite en apparence décousue de moments charnières d’une relation marquée par les échecs successifs de Cézanne et la montée en gloire de Zola, ainsi que leur amour pour la même femme (Alice Pol), mais à des époques différentes.

À la loupe

Cette amitié virile, qui ne souffre d’aucune ambiguïté sexuelle, mais d’une rivalité constante, est scrutée avec minutie par une cinéaste bien au fait des moindres détails intimes entourant ce tandem, s’amusant aussi à faire surgir ici et là d’autres figures connues (Maupassant, Renoir, Manet). Autant elle se plaît à épingler tous les différends de ces deux illustres personnages historiques, autant le bruit et la fureur du XIXe et du début du XXe siècle se tiennent en retrait, qu’il s’agisse des tumultes politiques (la Commune de Paris), de l’industrialisation (le sifflement incessant d’un train qui rompt le charme bucolique de la vaste demeure de l’écrivain), ou de l’antisémitisme (l’affaire Dreyfus et le célèbre « J’accuse » de l’écrivainfont l’objet d’un clin d’oeil).

Élaboré avec un soin délicat, magnifié par les beautés de la Provence saisies par le directeur photo Jean-Marie Dreujou, Cézanne et moi s’appuie davantage sur les talents de dialoguiste de Danièle Thompson que sur l’esthétique de son sujet. Il y a d’ailleurs un certain académisme dans la forme que même la structure morcelée du récit n’arrive pas à dissimuler, curieuse ironie considérant la préférence de la cinéaste pour le caractère rebelle et flamboyant de Cézanne. Devant nous, deux grands esprits s’affrontent, mais cette joute verbale de haute voltige se fait parfois au détriment de leur art, et de leur âme.