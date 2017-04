«Maudie»: portrait naïf

La vie de la peintre naïve Maud Lewis sert de canevas à cette coproduction colorée mais superficielle. En Nouvelle-Écosse, à la fin des années 1930, Maud « Maudie » Dowley mène une existence malheureuse auprès de sa tante bigote et dominatrice.



Esprit libre, elle est dotée d’un tempérament artistique qui n’a guère l’occasion de s’exprimer. Voyant une occasion de s’affranchir de sa famille, elle épouse à 34 ans Everett Lewis, un vendeur de poisson itinérant. D’abord malaisés, leurs rapports se réchauffent quelque peu. Malgré l’arthrite rhumatoïde qui l’afflige, Maudie laisse libre cours à sa passion créatrice, ses cartes et peintures ayant l’heur de plaire à une vacancière new-yorkaise.



Banalement écrit et mis en scène, le film ne possède pas une once de la fougue de son sujet, un petit bout de femme aussi sensible que déterminée. Qualités que l’irrésistible Sally Hawkins (Happy Go Lucky) se charge d’exprimer aux côtés d’un Ethan Hawke (Gattaca) habité. D’ailleurs, les deux interprètes n’ont pas trop de leurs talents conjugués pour essayer de faire oublier les mauvaises perruques et le maquillage théâtral dont on les affuble, pour les vieillir, au troisième acte.

Maudie ★★ Canada-Irlande, 2016, 115 minutes. Drame biographique d’Aisling Walsh. Avec Sally Hawkins, Ethan Hawke.