«Their Finest»: portrait de l’héroïne en émancipatrice

La vie imite l’art qui imite la vie dans Their Finest, comédie dramatique campée dans le milieu du cinéma britannique aux heures les plus sombres de la Deuxième Guerre mondiale. Un monde que l’on découvre à travers les yeux de Catrin Cole (Gemma Arterton, impeccable), scénariste néophyte chargée d’apporter une perspective féminine aux films du ministère de l’Intelligence, des oeuvres de propagande produites pour remonter le moral de la nation.



Mariée, elle tente de nier son attirance pour un collègue avec qui elle est en constant désaccord. Leur duo étant apprécié, on leur confie le mandat d’écrire un film sur l’évacuation de Dunkerque, d’ores et déjà légendaire.



Mineur mais charmant, et rehaussé par de savoureux numéros d’acteurs, ce nouvel opus de Lone Scherfig est l’occasion pour la cinéaste danoise d’un autre portrait d’héroïne qui s’émancipe après la boulangère d’Italien pour débutants et l’étudiante précoce d’Une éducation. S’amusant ferme avec le procédé de mise en abyme, Scherfig profite du film dans le film pour passer quelques messages quant au sexisme — d’hier à aujourd’hui — de l’industrie.

Their Finest ★★★ Royaume-Uni, 2016, 117 minutes. Comédie dramatique de Lone Scherfig. Avec Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy, Helen McCrory.