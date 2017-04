Cézanne et moi

Spécialiste des moeurs parisiennes (Décalage horaire, Le code a changé, Fauteuils d’orchestre), Danièle Thompson aime parfois s’échapper du côté de l’Histoire, comme ici avec cette radiographie de l’amitié orageuse entre l’écrivain Émile Zola et le peintre Paul Cézanne. Cette liaison particulière fut brutalement interrompue, et la cinéaste décrit le point final pour mieux revenir sur le fossé qui a peu à peu séparé ces deux géants. Comme toujours, elle sait faire preuve d’élégance, d’abord dans le choix de ses interprètes (Canet et Gallienne rivalisent d’intelligence et d’énergie), sachant aussi capter les charmes de la Provence et la beauté des intérieurs bourgeois du XIXe siècle. Mais ces deux esprits rebelles se tiennent au milieu d’un film résolument académique qu’un récit morcelé en multiples flash-back n’arrive pas à camoufler.

