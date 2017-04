Lumière sur les artistes de KM3

ATOMIC3, Andréanne Abbondanza-Bergeron, Philippe Allard, Michel de Broin, Caroline Monnet, Gilles Mihalcean, Jonathan Villeneuve… On en sait un peu plus sur KM3, le grand parcours d’art public qui se tiendra du 30 août au 15 octobre 2017 à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal. Mardi, les commissaires Melissa Mongiat et Mouna Andraos, de Daily tous les jours, ont publié la liste des artistes qui seront appelés « à changer notre regard sur la ville ». « Nous voulons dépeindre une ville fantastique et imaginaire, qui pourrait aussi être celle de tous les jours, accessible, belle, invitante, étonnante ; une ville dont les espaces publics sont des lieux du vivre-ensemble », ont-elles expliqué. En tout, une trentaine d’artistes québécois seront de l’aventure. Des artistes internationaux s’y grefferont en mai.