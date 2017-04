Première bande-annonce pour le film «Star Wars: les derniers Jedi»

Photo: Gustavo Caballero / Getty Images / Agence France-Presse

New York — La première bande-annonce du film de Rian Johnson Star Wars : les derniers Jedi a été dévoilée vendredi lors de l’événement Star Wars Celebration qui se tenait à Orlando, en Floride. Après une discussion animée par Josh Gad, Rian Johnson a présenté un aperçu du plus récent chapitre à venir de la saga Star Wars. Les images ont surtout montré Mark Hamill dans la peau de Luke Skywalker disant, depuis une grotte sombre : « C’est l’heure de la fin pour le Jedi. » L’actrice Daisy Ridley, qui personnifie Rey, avait déjà révélé qu’une partie de l’histoire du chapitre Les derniers Jedi portait sur la difficulté de « rencontrer ses héros ». Le dernier chapitre, Le réveil de la Force, s’était terminé avec la rencontre de Rey et Luke Skywalker sur une île lointaine.