Lors d’un bref séjour de décompression dans une station balnéaire de Chypre, deux amies militaires confrontent leurs souvenirs douloureux, et divergents, d’une récente mission. Voir du pays explore ce mal invisible qui afflige trop de soldats : le choc post-traumatique. Tant la prémisse que le double point de vue féminin participent à la force tranquille du film, qui déploie lentement mais sûrement une charge émotionnelle considérable. Lent à dessein, le rythme distille un suspense sourd, le scénario ménageant à cet égard d’habiles développements. L’inclusion au troisième acte d’un autre sujet brûlant, qu’on taira, apparaît, hélas, plaquée. Les coréalisatrices filment avec une économie judicieuse et instaurent une proximité remarquable avec leurs protagonistes. Scrutées en gros plans, Ariane Labed et Soko laissent poindre une foule de nuances subtiles derrière des visages en apparence fermés.

