En lune de miel à Cuba avec son épouse guérie de son amnésie, un criminel casse-cou est abordé par une cyberterroriste anticapitaliste. Menaçant de dévoiler une information compromettante sur lui, elle l’oblige à travailler pour son compte et à trahir les siens.

Le destin des dangereux (The Fate of the Furious)

États-Unis, 2017, 139 minutes. Thriller de F. Gary Gray avec Vin Diesel, Charlize Theron, Dwayne Johnson.