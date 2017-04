Ce qu’on laisse derrière

Certains choix changent la vie à jamais. Celui d’immigrer en fait partie. C’est cette décision cruciale dans la vie d’une femme que décrit Maryanne Zéhil dans le film De l’autre côté de novembre, qui prend l’affiche le 21 avril au Québec, avec Arsinée Khanjian, Pascale Bussières et Marc Labrèche.

De l’autre côté de novembre, ce sont donc les histoires dédoublées de Léa et de Layla, jouées toutes deux par la même comédienne, Arsinée Khanjian. L’une immigre à Montréal, où elle poursuit des études avant de devenir médecin. L’autre reste au Liban, se marie, a des enfants et fait de la couture.

À Montréal, Léa est victime de pertes de mémoire et, on le devine, on lui diagnostiquera bientôt la maladie d’Alzheimer. Après avoir entrevu une silhouette dans la rue, elle part à la recherche d’une jeune Libanaise, qu’elle a accompagnée autrefois à Montréal, alors qu’elle subissait la violence répétée de son mari.

Au Liban, Layla est mère et épouse, parfois humiliée par les clientes de son atelier de couture, des femmes beaucoup plus fortunées qu’elle. La réalisatrice a choisi ainsi de naviguer dans les extrêmes, même si en entrevue, elle précise que les femmes de Beyrouth sont beaucoup plus émancipées que la Layla du film. « J’aime travailler dans les extrêmes. J’avais envie d’aller dans les montagnes du Liban aussi », dit-elle.

Émancipation et liberté

Maryanne Zéhil a elle-même quitté le Liban pour le Québec il y a 21 ans. Un choix irrémédiable, qu’elle ne regrette absolument pas. « À l’âge de cinq ans déjà, j’avais décidé que je partirais », dit-elle. Même si immigrer signifie forcément laisser mourir quelque chose en soi.

Dans le film, Léa et Samira arrivent au Québec en 1976, l’année de la première élection du Parti québécois au pouvoir. On voit d’ailleurs une affiche de René Lévesque dans la fenêtre de l’auberge où elles logent. Maryanne Zéhil n’a pas connu cette époque, étant arrivée plus tard au Québec.

En entrevue, Marianne Zéhil dit que, si elle avait eu davantage d’argent pour le film, elle aurait voulu tourner les manifestations qui grisaient le Québec de l’époque, et qui étaient animées du slogan « À partir d’aujourd’hui, demain nous appartient ».

Pour elle, ce slogan s’inscrivait parfaitement dans la quête d’émancipation et de liberté de ces personnages. « C’était lié à ces filles qui s’affranchissent », dit Maryanne Zéhil.

En entrevue, elle dit d’ailleurs sans équivoque que l’immigration a été pour elle une expérience positive. Reste que la question de la perte de la mémoire est d’autant plus criante et cruelle lorsqu’on a ses racines et sa famille dans un autre pays.

Dans le rôle de Louise, la chef du département de neurologie où travaille Léa et la conjointe de Bernard, l’une de ses anciennes flammes, Pascale Bussières campe, par opposition, la Québécoise bien ancrée dans son milieu, avec un travail, un conjoint. En entrevue, elle dit admirer la capacité qu’ont les immigrants de refaire leurs vies. « Quand tu t’éloignes de tes racines, cela peut t’affaiblir », dit-elle. « Il y en a qui le vivent très mal », reconnaît Marianne Zéhil.

Les choix que l’on fait

Alors que la réalisatrice signale le manque de vie privée qui sévit au Liban, le fait que tout se sait et qu’il faut rendre des comptes à sa famille au sujet de tout, Pascale Bussières note de son côté la solitude du personnage de l’immigrante dans le film, l’absence de tissu social autour d’elle.

Le film explore donc ce qu’on laisse derrière soi par les choix que l’on fait. Qui d’autre pouvait mieux en porter le premier rôle, celui de Léa et de Layla, qu’Arsinée Khanjian, qui a vécu au Liban durant 17 ans avant d’immigrer au Canada, où elle a rencontré son conjoint, le réalisateur Atom Egoyan, d’origine arménienne comme elle ?

Au moment de faire ces entrevues, Arsinée Khanjian était, semble-t-il, en Arménie, où elle a d’ailleurs été arrêtée en juillet dernier, après avoir prononcé un discours dans le cadre d’une manifestation contre le gouvernement. Cet engagement prouve peut-être que les choix que l’on fait, ou qui nous sont imposés, ne sont pas nécessairement aussi irrémédiables qu’on le pense.