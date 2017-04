C’est le coeur qui meurt en dernier

Les secrets de famille ressemblent à un véritable poison, et celui qui ronge Julien, ébéniste devenu écrivain, a bien failli le détruire. Dans ce drame signé Alexis Durand-Brault (La petite reine) inspiré du roman de Robert Lalonde et adapté par Gabriel Sabourin, le scénariste endosse aussi la peau de l’auteur blessé. Face à lui, une mère à la mémoire chancelante et sélective : savait-elle que son fils était victime des caresses insistantes d’un mari qu’elle ne pouvait quitter ? Le secret sera peu à peu dévoilé, sans fioritures ni nostalgie, bien que le récit balance entre deux époques. Et il est dominé par Denise Filiatrault en vieille dame indigne, marquant (enfin !) le retour de la grande actrice sur grand écran. Sa fille, Sophie Lorain, l’incarne au temps de sa belle jeunesse, choix judicieux parmi tant d’autres pour une oeuvre sobre, délicate, émouvante.

