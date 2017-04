X Quinientos

L’Amérique devient un immense carrefour de souffrances et d’espoirs sous le regard du cinéaste colombien Juan Andrés Arango, établi au Québec depuis quelques années. Après La Playa D. C., exploration sans complaisance des démons qui rongent son pays natal, il y retourne, mais s’attarde également à Mexico et à Montréal. Dans chaque lieu, il suit le parcours de personnages marqués par le deuil, le déracinement et la nécessité de se transformer pour survivre à un monde impitoyable. Trois destins vécus en parallèle, trois vies qui ne se croiseront jamais, mais unies par cette misère de plus en plus mondialisée. Ce drame aux accents politiques et à l’esthétique documentaire brille par sa sincérité, mais affiche aussi les limites du film à thèse.

