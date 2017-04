Décès du directeur photo du film Goodfellas

Photo: Axel Schmidt Associated Press

Le directeur photo allemand Michael Ballhaus s’est éteint mercredi à Berlin à l’âge de 81 ans des suites d’une brève maladie. Ayant notamment signé la direction photo de Goodfellas, Gangs of New York et The Departed de Martin Scorsese, malgré son aversion pour la violence, Ballhaus a commencé sa carrière en 1971 avec Rainer Werner Fassbinder sur le plateau de Whity. De son propre aveu, c’est l’exigence du cinéaste allemand, avec qui il tourna une douzaine de films, dont Le mariage de Maria Braun et Lili Marleen, qui le prépara à travailler aux États-Unis dès les années 1980. En 2014, Michael Ballhaus publiait son autobiographie dans laquelle il parlait du glaucome qui affectait graduellement sa vue. En 2016, l’illustre directeur photo, qui cumule plus de 130 films, a reçu l’Ours d’or d’honneur pour l’ensemble de sa carrière à la Berlinale.