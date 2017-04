Pour éviter le licenciement de la moitié de ses employés, un directeur irresponsable entreprend d’impressionner un riche client en organisant un méga party de Noël. Récit dispersé, peu cohérent et bavard. Humour outrancier faisant rarement mouche. Réalisation exubérante par intermittences. Interprètes enthousiastes.

Noël en folie au bureau (V.F. de Office Christmas Party)

(5) É.-U. 2017. Comédie de Josh Gordon et Will Speck avec T.J. Miller et Jennifer Aniston.