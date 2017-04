Troisième long-métrage de Stephan Streker (Le monde nous appartient), Noces fait partie, avec The Stoning of Soraya M. de Cyrus Nowrasteh et Mustang de Deniz Gamze Erguven, de ces films qui choquent parce qu’ils racontent le sort injuste et cruel que l’on réserve aux femmes au nom d’une religion ou des traditions. S’inspirant d’un fait divers ayant fait les manchettes en Belgique en 2005, Noces met en scène Zahira, jeune Belge d’origine pakistanaise éprise de liberté (Lina El Arabi, grande révélation du film), qui demande à son frère (Sébastien Houbani, excellent) d’empêcher leurs parents de lui organiser un mariage forcé. Avec sensibilité, sans jamais porter de jugement, Streker trace un portrait nuancé d’une famille partagée entre ses valeurs culturelles et celles de son pays d’adoption.



Noces ★★★ Drame de Stephan Streker. Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi, Olivier Gourmet, Alice de Lencquesaing. Belgique, 2016, 98 minutes.