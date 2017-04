En 1918, Anna, une jeune Allemande (magnifique Paula Beer), s’éprend du soldat français qui, elle l’apprend plus tard, a abattu son fiancé. Alors que les parents du défunt revivent au contact de ce visiteur qu’ils croient avoir été un ami de celui-ci, Anna fait face à un dilemme moral. De la pièce de Maurice Rostand L’homme que j’ai tué, François Ozon ne conserve que l’argument, privilégiant le point de vue de l’Allemande plutôt que celui du Français. Le cinéaste insuffle à l’intrigue ses propres obsessions et fétiches, hitchcockiens, notamment le volet sentimental tortueux évoquant Vertigo, avec Anna qui tente de faire revivre son fiancé à travers l’étranger. Intime, le récit distille un pouvoir de fascination singulier. Raffinée, précise, la mise en scène compte parmi les plus achevées du cinéaste. Ce qui impressionne le plus toutefois, c’est de constater comment, en parlant d’un mort, Ozon parvient à instiller chez le spectateur un désir inextinguible de vie.





Frantz ★★★★ Drame sentimental de François Ozon. Avec Paula Beer, Pierre Ninney, Ernst Stötzner, Marie Gruber, Cyrielle Clair. France, Allemagne, 2016, 113 minutes.