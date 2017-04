Dans un quartier montréalais indéfini, mais dont on soupçonne que la grisaille et la laideur y sont omniprésentes, deux jeunes issus de la mosaïque multiculturelle de la métropole rêvent de liberté en nettoyant des bagnoles dans un lave-auto. Ils en repèrent aussi des luxueuses pour une bande criminelle, mais leur soif de changement et d’argent facile va les conduire à leur perte. Ce drame qui ressemble parfois à un « film de chars » s’affirme davantage lorsqu’il dresse le portrait d’une innocence perdue, et du prix qu’il faut payer pour jouer dans la cour des grands (mécréants). On sent chez le réalisateur Darren Curtis cette envie « rapide et dangereuse » de filmer, mais les limites de ses ambitions se révèlent vite évidentes.





Boost ★★ 1/2 Canada, 2017, 95 min. Drame de moeurs de Darren Curtis. Avec Nabil Rajo, Jahmil French, Ntare Guma Mbaho Mwine, Oluniké Adeliyi.