Les Schtroumpfs. Le village perdu, Kelly Asbury

Chez les Schtroumpfs, tout le monde a sa fonction : le Schtroumpf grognon grogne ; le Schtroumpf paresseux paresse ; le Schtroumpf bricoleur bricole… Mais à quoi sert la Schtroumpfette ? Accompagnée du Schtroumpf à lunettes, du Schtroumpf costaud et du Schtroumpf maladroit, la blondinette créée par Gargamel partira à la recherche de sa vraie nature après avoir aperçu une mystérieuse créature portant un bonnet phrygien jaune issue d’une forêt enchantée. S’ensuivront quelques amusantes péripéties dans un monde aux couleurs propres à irriter l’iris soutenues par d’insipides chansons pop. Après deux volets combinant avec plus ou moins de bonheur prises de vues réelles et personnages animés, voilà que le troisième volet se présente sous la forme d’un film d’animation du réalisateur de Shrek 2 et de Gnoméo et Juliette. De cette façon, on n’a plus à supporter la vue d’acteurs se dépêtrant de situations embarrassantes en compagnie de petits bonshommes de synthèse. C’est mignon, c’est gentil, c’est naïf, et les tout-petits y trouveront leur compte. Cependant, les plus grands chercheront désespérément un second degré dans cette leçon sur l’affirmation de soi et le vivre-ensemble aux accents vaguement féministes.



V.O. : Forum, Place LaSalle, Carrefour Angrignon, Cavendish, Colisée Kirkland, Côte-des-Neiges, Lacordaire, Des Sources, Sphèretech, Marché Central.

V.F. : Quartier latin, Place LaSalle, Carrefour Angrignon, StarCité, Lacordaire, Marché Central.