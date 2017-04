Braquage à l’ancienne, Zach Braff

Sans le charme, l’énergie et le talent de Michael Caine, de Morgan Freeman et d’Alan Arkin, l’intérêt de voir ce remake plus ou moins fidèle du film de Marin Brest de 1979, avec George Burns, Art Carney et Lee Strasberg, tiendrait à bien peu de choses. D’une réalisation fonctionnelle mais cruellement impersonnelle de Zach Braff (Garden State), Braquage à l’ancienne met en scène trois septuagénaires qui commettent un vol de banque, non pour claquer le fric à Las Vegas, mais pour éviter à tous trois une retraite dans la misère. Si l’interrogatoire s’avère l’une des scènes les plus efficaces, il faudra fermer les yeux sur les maladresses et les invraisemblances qui ponctuent le récit, au demeurant divertissant. Comédie de moeurs à la sauce sociale, le tout écorche gentiment les entreprises flouant leurs employés et leurs retraités, le système de santé favorisant les mieux nantis, l’éducation hors de prix et autres problèmes de société avec lesquels doivent composer les gagne-petit. Suintant la nostalgie, Braquage à l’ancienne évite toutefois de sombrer dans le mélo et offre quelques beaux moments où les trois vedettes masculines s’en donnent à coeur joie malgré de trop rares répliques mémorables.

V.O. : Forum, Place LaSalle, Cavendish, Colisée Kirkland, Côte-des-Neiges, Lacordaire, Des Sources, Sphèretech, Marché Central.

V.F. : Quartier latin, Place LaSalle, StarCité, Lacordaire, Marché Central.