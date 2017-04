Dolan et Nguyen dominent la course au Gala Québec Cinéma

Mercredi matin, Québec Cinéma a dévoilé les finalistes du premier Gala Québec Cinéma. Placée sous le signe de la nouveauté, la grande fête du cinéma québécois sera divisée en deux cérémonies, la première, consacrée aux artisans, où seront distribués quatorze prix, et la seconde, durant laquelle seront remis 12 prix.

Se retrouvent en tête du peloton avec 12 nominations chacun Juste la fin du monde de Xavier Dolan et Un ours et deux amants de Kim Nguyen, dont Meilleur film, Meilleure réalisation et Meilleure direction photo. Suivent avec neuf nominations chacun Embrasse-moi comme tu m’aimes d’André Forcier et Les mauvaises herbes de Louis Bélanger, dont Meilleur scénario et Meilleure musique originale. Les talonne de près Avant les rues de Chloé Leriche avec huit nominations, parmi lesquelles Meilleur film, Meilleur scénario et Meilleure réalisation.

Photo: Chris Young Archives La Presse canadienne

Pour leur part, Nelly d’Anne Émond et Race de Stephen Hopkins amassent respectivement six et cinq nominations, tandis que Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau de Mathieu Denis et Simon Lavoie, Chasse-galerie : la légende de Jean-Philippe Duval, Maudite poutine de Karl Lemieux et Nitro Rush d’Alain Desrochers en totalisent chacun quatre.

Six nouveaux prix

Qui dit nouveau gala, dit nouveaux prix. C’est ainsi que s’ajouteront aux 21 prix remis depuis 19 ans six catégories. En remplacement du Billet d’or, lequel couronnait le film ayant dominé le box-office, le prix du Public saluera l’un des cinq films les plus populaires de l’année : 1:54 de Yan England, Juste la fin du monde de Xavier Dolan, Les mauvaises herbes de Louis Bélanger, Les 3 p’tits cochons 2 et Votez Bougon, tous deux de Jean-François Pouliot.

Les cinq autres nouveaux prix sont Révélation de l’année, Meilleurs effets visuels, Meilleure distribution de rôles, Meilleur montage – film documentaire et Meilleure direction de la photographie – film documentaire. Le prix Iris hommage 2017 sera annoncé dans les prochaines semaines.

Animé par Léane Labrèche-Dor et Pier-Luc Funk, le Gala Artisans Québec Cinéma aura lieu le 1er juin à 19 h 30 sur ICI Artv. Édith Cochrane et Guylaine Tremblay seront à la barre du Gala Québec Cinéma le 4 juin à 20 h sur ICI Radio-Canada Télé.