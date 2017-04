Film d’époque(s) à la Ozon

Après s’être souvent amusé avec les codes du genre pour mieux les subvertir, François Ozon propose, avec Frantz, un authentique mélodrame. Campé en Allemagne au lendemain de la Première Guerre mondiale et s’attardant aux sentiments compliqués qui naissent entre un soldat français et la fiancée de l’ennemi qu’il a abattu, Frantz est librement inspiré d’une pièce de Maurice Rostand, L’homme que j’ai tué. Retour avec le cinéaste sur l’un de ses plus beaux films.

« Un ami m’a recommandé la pièce, que j’ai lue, explique François Ozon. J’ai adoré le début, avec ce soldat français qui va fleurir la tombe d’un soldat allemand. C’est après que j’ai appris qu’un de mes cinéastes préférés, Ernst Lubitsch, en avait tiré une adaptation, en 1932 : Broken Lullaby, l’un de ses films les plus méconnus en fait. » Ozon a retrouvé le film, qu’il a beaucoup aimé, mais a vite compris qu’il voulait proposer une tout autre lecture de la même histoire. « D’une part, Lubitsch a fait son film à une époque où on ignorait qu’une Seconde Guerre mondiale se préparait. Et d’autre part, tant son film que la pièce sont racontés du point de vue du soldat français, alors que moi, d’emblée, c’est le point de vue de la fiancée allemande que j’ai voulu privilégier. J’ai voulu me concentrer sur ceux qui ont perdu la guerre. »

Cette jeune Allemande se prénomme Anna. En deuil de Frantz, le promis qu’elle aimait profondément, elle vit à présent chez les parents du défunt, qui la considèrent comme leur fille. Puis, un jour qu’elle se rend au cimetière, Anna aperçoit, se recueillant sur la tombe de Frantz, un bel inconnu à l’air mélancolique : Adrien. S’ensuit un cruel malentendu, alors qu’Adrien passe pour un ami de Frantz, lui qui est plutôt responsable de sa mort. En évoquant des souvenirs inventés, Adrien fait revivre le fils disparu auprès des parents émus. Quant à Anna, elle s’éprend de cet étranger tourmenté. Mais est-ce bien d’Adrien qu’elle est amoureuse, ou du souvenir de Frantz qui perdure à travers lui ?

C'est un film qui dit ce qui peut réconcilier les peuples, ce qui peut les unir, c'est la culture François Ozon

On l’a mentionné, Frantz est un mélodrame pur, c’est-à-dire dénué des mécanismes de distanciation et des touches d’ironie chères au réalisateur de Gouttes d’eau sur pierres brûlantes, 8 femmes et Potiche. Il s’agit d’un choix dramaturgique tout à fait conscient.



Je pense que l’histoire commandait ça ; il fallait la traiter au premier degré. Il fallait qu’on soit en empathie avec le personnage d’Anna, qu’on soit avec elle, qu’on traverse ses émotions. Pour le bon déroulement du récit, l’identification était nécessaire. La distance aurait donc nui, à l’inverse, par exemple, d’un de mes films précédents, Angel, où là il y avait énormément d’ironie puisqu’on était dans la tête de cette jeune fille assez délirante et qui rêvait sa vie. C’était un tout autre point de vue. » Avec Frantz, il s’agissait d’être dans la compassion avec Anna, poursuit-il. « L’ironie avait d’autant moins sa place que c’est une histoire assez complexe qui comporte plusieurs dilemmes moraux importants. »

Faut-il mentir si le mensonge fait du bien à ceux qui ont tout perdu, ou faut-il dire la vérité, quitte à anéantir davantage ces derniers ?

Un choix formel

De facture exquise, Frantz fut tourné en noir et blanc avec, parfois, des bouffées de couleurs fanées évoquant de vieilles photos. « Je souhaitais montrer cette petite ville allemande comme une ville de morts-vivants, et le noir et blanc correspondait à cette période de deuil. Je voulais ensuite que les arrivées de couleur ne soient pas rationnelles ; qu’elles se manifestent quand la vie revient, comme si les personnages revivaient soudain […]. Ça stylise beaucoup, le noir et blanc, mais en même temps, dans ce cas-ci, je trouvais que ça ramenait un surcroît de réalisme. »

L’image collective qu’on se fait de cette époque se fait par le truchement d’images à la télé, de photos ou d’archives en noir et blanc,rappelle le cinéaste. « C’était donc un moyen, aussi, de crédibiliser l’expérience pour le spectateur. Et puis, sur le plan pratique, le noir et blanc permet d’unifier les décors. La petite ville allemande en question, elle était parfaite sur le plan architectural, mais elle était très colorée, avec ses colombages rouges, bleus, etc. En couleur, c’était un village de Disney. »

Alors que lorsque tout revêt des nuances de gris, l’atmosphère du lieu change radicalement. Dès lors, ce qui était pimpant devient austère, et ce qui était gai devient triste.

Politique malgré soi

L’un des aspects les plus intéressants du film, par ailleurs, est la manière dont François Ozon aborde le thème de la xénophobie. S’attardant d’abord au regard acrimonieux que posent les Allemands vaincus sur le Français victorieux, il rend ensuite compte, lorsque l’héroïne voyage en France, de celui tout aussi hostile que posent les Français sur les Allemands.

Le cinéaste se défend d’avoir fait là oeuvre politique. Il n’empêche, son film conjugué au passé résonne dans le présent. « Ce n’est pas un film à message — je ne fais pas des films de propagande. Mais c’est vrai que c’est un film qui dit que ce qui peut réconcilier les peuples, ce qui peut les unir, c’est la culture. C’est la connaissance de l’autre, c’est l’ouverture d’esprit, connaître la langue… »

C’est pour ça qu’il était très important pour lui de tourner à la fois en allemand et en français. « Et puis, l’art est très important pour ces jeunes gens : il y a la musique par le morceau de Chopin que joue Adrien, il y a la littérature des deux pays, que tant Anna qu’Adrien connaissent, et la peinture avec le tableau de Manet qui hante Adrien… En cette période de montée des nationalismes et de peur des étrangers, l’obsession de retour aux frontières, oui, il y a cette idée que ce qui peut nous réunir, c’est la culture, c’est l’art. »

Nommé onze fois aux prix César, Frantz prend l’affiche le 7 avril.