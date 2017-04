Les arts de la parole d’Oliver Godin

Après Nouvelles, nouvelles, où il rendait hommage au cinéma de Jean-Pierre Lefebvre et de Gilles Groulx, Olivier Godin poursuit son exploration du langage cinématographique en s’inspirant cette fois du documentariste Pierre Maheu (Le bonhomme, L’interdit). Empruntant à la danse, au théâtre et à la chanson folklorique, le cinéaste met en scène un univers onirique au sein duquel se croisent un policier-poète à la recherche d’une bible annotée par Pierre Maheu (Michael Yaroshevsky), un policier chantant (Michel Faubert), un brigand (Étienne Pilon) et une femme semblant sortir d’un tableau de Rembrandt (Jennyfer Desbiens). D’une esthétique fauchée et bricolée, le tout évoque les premiers films d’Olivier Asselin et de Guy Maddin. Avançant comme des somnambules dans ce monde fantaisiste, les personnages rappellent pour leur part le lyrisme de Raoul Ruiz et de Manoel de Oliveira. Là s’arrête toutefois la comparaison. De fait, avec son humour lourd, sa poésie déclamée d’un ton faux, son montage brutal, sa lumière défaillante et sa mise en scène rigide, Les arts de la parole ressemble la plupart du temps à une piètre parodie de film expérimental ou d’un film étudiant.



Horaire en salles

Les arts de la parole ★★ Canada (Québec), 2016, 93 minutes. Drame d’Olivier Godin. Avec Michael Yaroshevsky, Jennyfer Desbiens, Étienne Pilon, Michel Faubert et Ève Duranceau.