Casser maison

Joachim Lafosse fait partie de ces cinéastes qui ne sont pas là pour se faire aimer. L’esthétique de ses films n’invite pas à la contemplation béate (Nue propriété), et sa préférence va aux sujets délicats, comme la pédophilie ou l’infanticide, mais sans verser dans la leçon de morale (Élève libre, À perdre la raison).

Sa posture est similaire, et cohérente, dans L’économie du couple, une radiographie ni complaisante ni tapageuse d’une séparation orageuse, union rongée par les questions d’argent et les rancoeurs enfouies. Car certaines récriminations seront soulignées à gros traits (Monsieur veut une part égale du fruit de la vente de la maison), tandis que d’autres demeurent souterraines (Madame supporte mal de le voir s’agiter devant son téléphone — symbole de ses infidélités ?).

Et comme pour ajouter au malaise diffus d’être les témoins privilégiés de cette déliquescence amoureuse, Joachim Lafosse confine ses personnages, et nous avec eux, dans un espace à la fois lumineux et étouffant, décoré avec goût, mais suintant l’amertume. La caméra s’y promène avec une grande fluidité, et ce, dès la toute première scène, la préparation d’un repas où les couteaux, sur le plan métaphorique, volent bas.

On comprend assez vite que Marie (Bérénice Bejo) et Boris (Cédric Kahn) ont beau habiter sous le même toit en compagnie de leurs magnifiques jumelles (charmantes Jade et Margaux Soentjens), l’heure est à la garde partagée, et à la froide distance pour éviter les accès de colère. Cela relève du défi impossible tant Marie lui remet sans cesse sous le nez ses égarements, ses origines modestes et ses mauvaises fréquentations, alors que Boris cherche à la reconquérir par tous les moyens, souvent dans une forme de déni. Mais pourquoi au juste ? Pour ses enfants, certes, mais peut-être aussi pour profiter du milieu bourgeois de sa conjointe (symbolisé par une belle-mère compréhensive interprétée par l’élégante Marthe Keller) ou par crainte d’être à la rue.

Cette tension domestique est constante, mais n’atteint jamais les sommets des plus spectaculaires chicanes de couple immortalisées par Ingmar Bergman (Scènes de la vie conjugale) ou Mike Nichols (Who’s Afraid of Virginia Woolf ?). Chez Joachim Lafosse, le ton des échanges affiche parfois une banalité pleinement assumée, celle de gens imprégnés de la logique marchande, monnayant leur tranquillité d’esprit à coups de liasses d’euros et de batailles d’experts, qu’ils soient notaires ou inspecteurs en bâtiment.

À ce jeu de massacre sans gifles ni hauts cris, Bérénice Bejo et Cédric Kahn se soumettent complètement à la vision exigeante de Lafosse, la première avec son charme habituel empreint de gravité (comme dans Le Passé d’Asghar Farhadi) et le second, lui aussi cinéaste, usant sans effort de sa dégaine un peu mal famée. Leur performance en rien flamboyante, mais d’une redoutable précision, comme lors d’un dîner entre amis où même le spectateur voudrait se voir ailleurs, illustre parfaitement le propos d’un cinéaste résolument pessimiste. Et qui n’a pas du tout l’intention de faire acte de contrition.