Le bébé boss (V.F. de The Boss Baby)

Fils unique, Tim, sept ans, voit d’un mauvais oeil l’arrivée de son nouveau petit frère. D’autant plus que le poupon, qui porte un complet et une mallette, s’exprime avec la voix d’un homme d’affaires dans la cinquantaine. Lorsque ce dernier lui explique qu’il doit empêcher le directeur d’une usine à chiens de créer une race de chiots devant supplanter les bébés dans le coeur des grands, Tim endosse son rôle de grand frère sans hésiter. Adaptation d’une bande dessinée de Marla Frazee, ce film d’animation de Tom McGrath (Madagascar) traite avec un humour bon enfant de la rivalité entre frères en multipliant les clins d’oeil aux films d’aventures de Spielberg. Avec ses personnages aux formes rondouillardes et aux yeux larges comme des soucoupes, Le bébé boss a tout ce qu’il faut pour plaireaux tout-petits. Toutefois, les plus grands risquent de trouver le temps long tant le récit, bien que truffé de blagues au second degré comme il se doit et mené tambour battant, offre trop peu de rebondissements. Tout au plus pourront-ils savourer l’interprétation d’Alec Baldwin, qui prête sa voix au bébé dans la version originale américaine.



Le bébé boss (V.F. The Boss Baby) ★★ 1/2 États-Unis, 2017, 97 minutes. Film d’animation de Tom McGrath. Avec les voix d’Alec Baldwin, Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Tobey Maguire et Miles Christopher Bakshi.