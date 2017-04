«La fille de Brest» est une vraie battante

Le 15 novembre 2010 à Paris, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dévoila un rapport attribuant au moins 500 décès à la consommation du Mediator, un médicament très populaire. L’affaire devint illico un scandale national. Or, pour en arriver là, une pneumologue de Brest dut se battre non seulement contre l’un des plus importants groupes pharmaceutiques européens, mais surtout contre les instances publiques pourtant chargées de protéger les patients. Son nom est Irène Frachon, surnommée « la fille de Brest » par ceux que sa ténacité eut l’heur d’agacer. C’est aussi le titre du film qu’Emmanuel Bercot lui a consacré.

À mi-chemin entre le drame social et le thriller médical, La fille de Brest est basé sur le livre qu’Irène Frachon publia en 2010. Le scénario est manifestement très documenté, tant dans son souci de relater les faits avec rigueur que dans son portrait méticuleux du quotidien hospitalier.

Intéressante mais plombée par des redites, la première partie axée sur l’élaboration de la preuve et le cas d’une patiente en particulier accuse un certain didactisme. Cette manie d’expliciter les enjeux, outre qu’elle agace, freine le déroulement. Un montage plus serré aurait aidé.

La seconde partie s’avère plus réussie. Fort d’un découpage haletant, le récit devient palpitant alors que l’étau se resserre autour de la protagoniste.

Attaquée de toutes parts, y compris par ses collègues, elle continue de se démener. C’est aussi le laisser-faire institutionnel et une propension à attaquer ceux qui dénoncent que critique le film.

L’as dans la manche

Privilégiant une facture proche du documentaire, un choix justifiable mais peu original, Emmanuelle Bercot offre une réalisation au mieux fonctionnelle. Elle a pourtant fait la preuve d’une véritable sensibilité visuelle dans le passé, notamment dans le méconnu Backstage. À cet égard, La fille de Brest manque de cinéma.

Le film a toutefois un as dans sa manche : Sidse Babett Knudsen, actrice danoise fabuleusement douée vue dans Borgen, L’hermine et Westworld.

Elle compose un personnage plus grand que nature « juste ce qu’il faut », dans lequel on décèle d’emblée l’énergie, l’empathie et la pugnacité que dut déployer la vraie Irène Frachon dans son combat à armes inégales.